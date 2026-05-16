Киев потерял лидерство: какой регион возглавил рейтинг самой дорогой аренды жилья

В апреле рынок аренды жилья продемонстрировал противоречивую динамику: количество объявлений в части регионов заметно выросло, но цены продолжили подниматься. В то же время спрос в ряде областей начал снижаться, хотя в отдельных регионах интерес арендаторов наоборот усилился.

Как изменилось количество квартир и интерес арендаторов?

О ситуации на рынке аренды жилья в Украине за апрель 2026 года свидетельствует отчет аналитиков DIM.RIA.

В апреле больше всего новых предложений на рынке аренды появилось в Кировоградской области, где количество объявлений увеличилось на 22%. Также существенный рост зафиксировали в Днепропетровской и Хмельницкой областях – по 17%.

Зато в отдельных областях рынок заметно сократился. Наибольшее падение количества предложений произошло на Черниговщине – сразу на 52%. Существенно меньше квартир стало и на Сумщине, где показатель просел на 31%.

В то же время интерес к аренде в апреле в целом снижался по сравнению с мартом. Больше всего спрос упал в Херсонской области – на 55%. Также резкое сокращение количества желающих арендовать жилье зафиксировали на Черниговщине (-43%), Запорожье (-25%), Кировоградщине (-24%) и Волыни (-21%).

Однако не все регионы последовали за этим трендом. На Закарпатье интерес к аренде вырос на 30%, на Львовщине – на 22%, а в Киеве – на 3%.



Цены на аренду однокомнатного жилья в Украине / Инфографика DIM.RIA

Где аренда стала самой дорогой?

Закарпатская область в апреле возглавила рейтинг самых дорогих регионов для аренды однокомнатных квартир. В среднем такое жилье там стоит 23,4 тысячи гривен в месяц, что на 6% больше, чем в марте.

Эксперты объясняют подорожание несколькими факторами. Закарпатье остается одним из самых безопасных регионов страны, а также сохраняет стабильный спрос из-за внутренней миграции и близости к границам ЕС. Кроме того, предложение жилья там традиционно ниже, чем в крупных городах, что дополнительно влияет на цены.

Киев оказался почти на одном уровне с Закарпатьем – аренда однокомнатной квартиры в столице стоит в среднем 23 тысячи гривен, а за месяц цены выросли на 5%. Если же говорить о больших квартирах, то столица уже уверенно лидирует. Аренда двухкомнатного жилья в Киеве в среднем обходится в 36 тысяч гривен в месяц, а трехкомнатного – в 54 тысячи гривен.

В пределах столицы также заметна значительная разница между районами. Дороже всего арендовать однокомнатную квартиру в Печерском районе – в среднем 31 тысяча гривен. За месяц цены там подскочили на 38%. Самым доступным остается Деснянский район, где однокомнатное жилье стоит около 10 тысяч гривен.

Несмотря на потерю первого места по однокомнатным квартирам, Киев сохраняет статус самого дорогого рынка в целом. Именно столица остается лидером в сегменте двух- и трехкомнатного жилья, что может свидетельствовать о стабильном спросе среди семей и арендаторов с высокими доходами.



Цены на аренду двухкомнатного жилья в Украине / Инфографика DIM.RIA

Где снять жилье дешевле всего?

В то же время самое доступное жилье для аренды среди однокомнатных квартир в апреле зафиксировали на Сумщине. Там средняя стоимость аренды составляла 5,5 тысячи гривен в месяц, что на 21% меньше, чем в марте.

Для двухкомнатных квартир Сумская область также оказалась среди самых дешевых регионов – в среднем 7 тысяч гривен в месяц, а для трехкомнатного жилья самые низкие показатели зафиксировали сразу в Черниговской и Николаевской областях – по 10 тысяч гривен.

Где конкуренция за квартиры самая высокая?

Наибольший дисбаланс между предложением и спросом аналитики заметили в Харьковской области. Там на одно объявление в среднем претендуют 12 арендаторов. Для сравнения, в Киеве этот показатель значительно ниже – 3 потенциальных арендатора на одну квартиру. Это свидетельствует, что даже при росте количества предложений в некоторых регионах нагрузка на рынок остается неравномерной.



Цены на аренду трехкомнатного жилья в Украине / Инфографика DIM.RIA

Почему цены отличаются в зависимости от региона?

Такие различия между регионами объясняются не только количеством жилья, но и миграцией населения, уровнем деловой активности и ситуацией с безопасностью. В западных областях и крупных городах спрос остается высоким из-за переездов украинцев, концентрацию работы и относительно стабильные условия проживания. Зато в части прифронтовых регионов цены сдерживает низкий спрос и риски безопасности.

Как объясняет экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита в комментарии УНИАН, рынок аренды остается наиболее чувствительным к изменениям настроений и обстоятельств: спрос быстро реагирует как на сезонность, так и на общую ситуацию в стране.

По сравнению с прошлым годом рынок аренды стал более прогнозируемым: резких скачков спроса стало меньше, а цены в большинстве регионов меняются постепенно. В то же время эксперты не исключают, что летом ситуация может измениться из-за сезонных переездов и активизации рынка перед новым учебным периодом.

Что происходит с рынком аренды недвижимости в мае?

По словам риелтора Ирины Луханиной в эксклюзивном комментарии 24 Канала, май для рынка долгосрочной аренды означает сезонное оживление из-за роста мобильности населения – переезды, смену работы и возвращение людей в города.

Наибольший спрос сосредоточен на ликвидном жилье: одно- и двухкомнатных квартирах в хороших ЖК с удобной транспортной доступностью. В наиболее востребованных категориях арендные ставки по результатам месяца могут вырасти на 5 – 10%. Дополнительным преимуществом для жилья становится автономность: квартиры с резервным питанием и решениями для комфортного проживания во время отключений сдаются быстрее и дороже.

Как подытожила Ирина Луханина, "май – это не резкий рост цен", а период активизации рынка и усиления конкуренции между объектами.

Где в Украине построят новое арендное жилье для переселенцев?

На фоне неравномерной ситуации на рынке аренды в Украине государство и международные партнеры запускают новые проекты доступного жилья. Речь идет о пилотной программе социального арендного жилья, которая должна частично решить проблему нехватки квартир и помочь людям, которые больше всего нуждаются в доступном жилье. Для участия в программе уже определили пять городов: Львов, Житомир, Николаев, Кременчуг и Кропивницкий. Сейчас проекты проходят финансовую оценку, после которой станет понятно, какие общины перейдут к практической реализации.

Новое жилье будет оставаться в собственности общин и не подлежит приватизации или перепродаже, а аренда должна быть ниже рыночной. В программе предусмотрены квартиры для ВПО, ветеранов и других категорий украинцев, нуждающихся в поддержке.

Масштабы будущего строительства различаются: например, во Львове планируют возвести тысячу квартир, а в Кременчуге – 29 домов более чем на тысячу квартир. Пилотная программа рассчитана на два года, а финансировать ее будут Европейский инвестиционный банк и Еврокомиссия с общим бюджетом 100 миллионов евро.