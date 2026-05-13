Какие нарушения чаще всего становятся причиной выселения?
Часто проблемы возникают из-за деталей, о которых арендаторы не предупреждают владельца заранее, сообщают Новости.LIVE.
Смотрите также ВПЛ могут получить налоговую скидку за аренду квартиры: кому откажут
Это может быть проживание других людей в квартире, домашние животные или использование жилья не по назначению. Если такие условия прописаны в договоре, владелец имеет право требовать его расторжения.
Гражданский кодекс Украины обязывает арендатора использовать квартиру только для проживания и заботиться о ее сохранности. Если жилье превращают в офис, склад или место для шумных вечеринок, владелец может обратиться в суд.
Чаще всего арендаторов выселяют из-за:
- систематической неуплаты аренды;
- постоянного шума и конфликтов с соседями;
- порчи мебели или техники;
- ремонт или замену замков без разрешения владельца.
Больше всего рискуют арендаторы, которые снимают жилье без письменного договора. В такой ситуации значительно труднее доказать условия оплаты, сроки проживания или другие договоренности между сторонами. В то же время владелец не имеет права самостоятельно сменить замки или выставить вещи квартирантов на улицу, ведь законное выселение происходит через суд.
Также важно сохранять все подтверждения оплаты – банковские переводы, квитанции, переписки или расписки. В случае конфликта именно они могут помочь доказать договоренности между владельцем и арендатором.
Что стоит учесть арендаторам при заключении договора аренды?
Еще до заселения арендаторам стоит обсудить с владельцем все правила проживания. Чаще всего конфликты начинаются именно из-за вещей, которые стороны сначала считали мелочами – например проживание с животными.
К слову, как рассказала в соцсетях блогерша Ася, в Германии правила аренды очень сильно отличаются от украинских очень сильно отличаются от украинских.
Если владелец квартиры пишет в объявлении, что нельзя с животными, по закону Германии ты можешь заселиться и потом поставить владельца перед фактом – у меня есть кот... И по закону ты будешь прав,
– объясняет она.
Кроме того, арендодатель также не может без предупреждения заходить в квартиру или оставлять себе дубликат ключей. В некоторых случаях арендатор даже имеет право изменить замок для собственной безопасности.
Кто отвечает за ремонт в арендованной квартире?
Сломанная бытовая техника тоже часто становится причиной споров при аренде жилья. Особенно когда владелец квартиры и квартирант по-разному оценивают причину неисправности.
Мелкие неисправности обычно устраняет арендатор, ведь именно он ежедневно пользуется квартирой и бытовыми приборами. Если же в квартире возникают серьезные проблемы с трубами или электропроводкой, оплачивать ремонт приходится владельцу жилья.