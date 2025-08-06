На Западе есть два областных центра, которые постоянно "соревнуются" за первенство в рейтинге самых дорогих городов на рынке аренды. Это Львов и Ужгород, которые порой даже опережают Киев.

Если сравнивать цены на аренду в обоих городах, то обычно дороже в Ужгороде. Об этом свидетельствуют данные нескольких платформ недвижимости, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на аналитику ЛУН и OLX.

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Какие цены на аренду квартир во Львове и Ужгороде?

Однокомнатные квартиры

По данным из объявлений на ЛУН, средняя стоимость аренды в Ужгороде составляет 19 тысяч гривен. Во Львове снимать будет немного дешевле – около 17 тысяч гривен.

Данные OLX также свидетельствуют о том, что в Ужгороде арендовать дороже. Средняя стоимость, по данным всех объявлений, составляет 18,7 тысячи гривен. Во Львове цена – цена 17,4 тысячи гривен.

Двухкомнатные квартиры

Согласно данным ЛУН, двухкомнатные квартиры в Ужгороде стоят двухкомнатные квартиры в Ужгороде 27,4 тысячи гривен в месяц. Во Львове цена значительно ниже и составляет 20,7 тысячи гривен.



Жилые дома в Ужгороде / Фото Общественного

Цены в объявлениях на OLX свидетельствуют о других цифрах, однако Ужгород также опережает Львов. Там арендовать квартиру стоит 20,8 тысяч ггривен, тогда как во Львове – 20,7 тысяч гривен.

Трехкомнатные квартиры

Средняя стоимость аренды по объявлениям на ЛУН:

в Ужгороде – 29,5 тысячи гривен;

гривен; во Львове – 25,2 тысячи гривен.

По объявлениям на OLX арендовать трехкомнатную квартиру дороже во Львове. Там средняя цена составляет 23 тысячи гривен, тогда как в Ужгороде – 22,8 тысячи гривен.