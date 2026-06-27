Дороже, чем в Киеве: сколько стоит аренда квартир на западе Украины

На западе Украины аренда квартир в нескольких городах уже составляет конкуренцию столице. Особенно это заметно в Ужгороде – однокомнатные и двухкомнатные квартиры там стоят дороже, чем в Киеве.

Сколько стоит аренда квартир в западных городах Украины

По данным ЛУН, Ужгород остается самым дорогим западным городом по стоимости аренды.

Смотрите также Разница – сотни тысяч гривен: сколько стоит аренда дома в Киеве и пригороде

Однокомнатную квартиру здесь сдают в среднем за 22 500 гривен, и за год цена выросла на 19%. Двухкомнатная квартира стоит еще дороже – 33 800 гривен. Это сразу на 54% выше, чем в прошлом году.

Львов уступает Ужгороду, но тоже остается одним из самых дорогих городов региона. Аренда однокомнатной квартиры здесь составляет 20 300 гривен, что на 20% больше, чем год назад. За двухкомнатную квартиру в среднем просят 25 000 гривен, а годовой рост цен составляет 25%. Трехкомнатные квартиры во Львове сдают за 29 300 гривен – это на 33% больше, чем в прошлом году.

В Ивано-Франковске однокомнатная квартира стоит 18 000 гривен. За год такая аренда выросла на 24%. Двухкомнатные квартиры в городе сдают в среднем за 20 300 гривен, что на 20% больше, чем в прошлом году. Трехкомнатные квартиры стоят 22 500 гривен, а рост за год составляет 25%.

В Черновцах цены ниже, чем во Львове или Ужгороде, однако подорожание тоже заметно. Однокомнатную квартиру здесь можно арендовать за 15 800 гривен – на 25% дороже, чем год назад. Двухкомнатная квартира стоит 20 300 гривен, и за год подорожала на 37%. Трехкомнатные квартиры сдают за 22 500 гривен, что на 33% больше, чем в прошлом году.

В Луцке однокомнатные квартиры сдают в среднем за 15 000 гривен. За год цена выросла на 7%, поэтому темпы подорожания здесь ниже, чем в большинстве других западных городов. Двухкомнатная квартира стоит 16 500 гривен, а годовой прирост составляет 10%. Данных по трёхкомнатным квартирам недостаточно.

В Тернополе однокомнатная квартира также стоит 15 000 гривен. В то же время арендная плата здесь росла значительно быстрее, чем в Луцке, – на 35% за год. Двухкомнатную квартиру сдают за 17 100 гривен, и она также подорожала на 35%. Данных по трехкомнатным квартирам недостаточно.

В Ровно однокомнатную квартиру сдают за 13 000 гривен. За год такая цена выросла на 8%. Двухкомнатные квартиры также стоят 13 000 гривен, но годовой прирост не указан. Трехкомнатные квартиры в городе сдают за 14 000 гривен, что на 12% больше, чем в прошлом году.

Самые низкие цены среди этих городов – в Хмельницком. Однокомнатная квартира здесь стоит 12 500 гривен, хотя за год она подорожала на 25%. Двухкомнатную квартиру сдают за 14 000 гривен, а рост цен составляет 40%. Трехкомнатные квартиры стоят 15 000 гривен, что на 30% больше, чем год назад.

Где сложнее всего снять однокомнатную квартиру

На рынке аренды первое место по количеству откликов заняла Запорожская область. Несмотря на близость к линии фронта, спрос на однокомнатные квартиры там остается высоким: одно объявление в среднем получало 35 откликов.

Заметный интерес к аренде однокомнатного жилья наблюдается также в Житомирской, Полтавской, Черновицкой, Николаевской и Закарпатской областях.