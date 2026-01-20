Аренда в столице: где в Киеве дешевле всего арендовать квартиру
- Цены на аренду квартир в Киеве значительно разнятся в зависимости от района, с самыми высокими ценами в центральных и престижных районах.
- Самые дешевые варианты аренды однокомнатных квартир предлагаются в Деснянском районе за 9,8 тысяч гривен, а трехкомнатные – за 14 тысяч гривен.
Рынок аренды жилья в Киеве остается одним из самых дорогих в Украине, а разница в ценах между районами достигает нескольких тысяч гривен. Хотя спрос на долгосрочную аренду остается постоянным, цены почти не меняются.
Какова стоимость аренды однокомнатной квартиры?
В сегменте однокомнатных квартир самые дорогие предложения традиционно сосредоточены в центральных и престижных районах столицы, сообщает ЛУН.
Самые доступные варианты предлагают спальные массивы на левом берегу и окраинах города. Арендодатели объясняют такие различия близостью к деловым центрам, метро, торговым зонам и наличию укрытий, что сейчас стало одним из важнейших.
Средняя стоимость однокомнатных квартир:
- Печерский – 34 тысячи гривен;
- Шевченковский – 23 тысячи гривен;
- Голосеевский – 19 тысяч гривен;
- Подольский – 17 тысяч гривен;
- Соломенский – 15,5 тысяч гривен;
- Дарницкий – 15 тысяч гривен;
- Оболонский – 14 тысяч гривен;
- Днепровский – 14 тысяч гривен;
- Святошинский – 12 тысяч гривен;
- Деснянский – 9,8 тысяч гривен.
К слову, по данным M2bomber, больше всего однокомнатных квартир на рынке аренды можно найти за 16 тысяч или 18 тысяч гривен. Хотя в декабре самая распространенная цена аренды однокомнатных квартир в Киеве была около 13 тысяч гривен.
Сколько стоит аренда двухкомнатной?
Двухкомнатные квартиры остаются наиболее популярным форматом среди семей и арендаторов, которые работают дистанционно и нуждаются в отдельном рабочем пространстве. В центральных районах цены ощутимо выше, тогда как на периферии они значительно ниже, но часто компенсируются большими площадями.
Средние ставки аренды двухкомнатных:
- Печерский – 43 тысячи гривен;
- Шевченковский – 29 тысяч гривен;
- Голосеевский – 27 тысяч гривен;
- Соломенский – 20 тысяч гривен;
- Оболонский – 19 тысяч гривен;
- Подольский – 19 тысяч гривен;
- Дарницкий – 17 тысяч гривен;
- Святошинский – 16 тысяч гривен;
- Днепровский – 15 тысяч гривен;
- Деснянский – 12 тысяч гривен.
Какая цена трехкомнатной квартиры?
Трехкомнатные квартиры ориентированы преимущественно на большие семьи или арендаторов, которые нуждаются в пространстве для работы и проживания нескольких человек. Самые высокие цены опять же фиксируются в деловом центре города, тогда как спальные районы предлагают значительно дешевле альтернативы.
Средняя стоимость аренды:
- Печерский – 69 тысяч гривен;
- Шевченковский – 43 тысячи гривен;
- Голосеевский – 42 тысячи гривен;
- Соломенский – 28 тысяч гривен;
- Оболонский – 27 тысяч гривен;
- Подольский – 25 тысяч гривен;
- Днепровский – 23 тысячи гривен;
- Дарницкий – 20 тысяч гривен;
- Святошинский – 17 тысяч гривен;
- Деснянский – 14 тысяч гривен.
Также на стоимость аренды также влияют состояние ремонта, наличие мебели, близость к метро и уровень безопасности района. Несмотря на это, именно расположение остается ключевым фактором формирования цены на столичном рынке аренды.
Как изменилась стоимость аренды домов в пригороде Киева?
Из-за отключения отопления и света спрос на жилье за городом начал расти, вместе с тем цены также повысились. Например, в населенных пунктах как Богуслав или отдаленных селах Броварского района предложения стартуют от 6 000 гривен.
Аренда автономного дома стоит от 20 000 гривен, а стоимость премиум-класса может достигать 200 тысяч гривен в месяц.