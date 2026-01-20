Аренда в столице: где в Киеве дешевле всего арендовать квартиру

Рынок аренды жилья в Киеве остается одним из самых дорогих в Украине, а разница в ценах между районами достигает нескольких тысяч гривен. Хотя спрос на долгосрочную аренду остается постоянным, цены почти не меняются.

Какова стоимость аренды однокомнатной квартиры?

В сегменте однокомнатных квартир самые дорогие предложения традиционно сосредоточены в центральных и престижных районах столицы, сообщает ЛУН.

Смотрите также Аренда квартиры на долгий срок в Киеве: ждать ли роста цен в январе и феврале

Самые доступные варианты предлагают спальные массивы на левом берегу и окраинах города. Арендодатели объясняют такие различия близостью к деловым центрам, метро, торговым зонам и наличию укрытий, что сейчас стало одним из важнейших.

Средняя стоимость однокомнатных квартир:

Печерский – 34 тысячи гривен;

Шевченковский – 23 тысячи гривен;

Голосеевский – 19 тысяч гривен;

Подольский – 17 тысяч гривен;

Соломенский – 15,5 тысяч гривен;

Дарницкий – 15 тысяч гривен;

Оболонский – 14 тысяч гривен;

Днепровский – 14 тысяч гривен;

Святошинский – 12 тысяч гривен;

Деснянский – 9,8 тысяч гривен.

К слову, по данным M2bomber, больше всего однокомнатных квартир на рынке аренды можно найти за 16 тысяч или 18 тысяч гривен. Хотя в декабре самая распространенная цена аренды однокомнатных квартир в Киеве была около 13 тысяч гривен.

Сколько стоит аренда двухкомнатной?

Двухкомнатные квартиры остаются наиболее популярным форматом среди семей и арендаторов, которые работают дистанционно и нуждаются в отдельном рабочем пространстве. В центральных районах цены ощутимо выше, тогда как на периферии они значительно ниже, но часто компенсируются большими площадями.

Средние ставки аренды двухкомнатных:

Печерский – 43 тысячи гривен;

Шевченковский – 29 тысяч гривен;

Голосеевский – 27 тысяч гривен;

Соломенский – 20 тысяч гривен;

Оболонский – 19 тысяч гривен;

Подольский – 19 тысяч гривен;

Дарницкий – 17 тысяч гривен;

Святошинский – 16 тысяч гривен;

Днепровский – 15 тысяч гривен;

Деснянский – 12 тысяч гривен.

Какая цена трехкомнатной квартиры?

Трехкомнатные квартиры ориентированы преимущественно на большие семьи или арендаторов, которые нуждаются в пространстве для работы и проживания нескольких человек. Самые высокие цены опять же фиксируются в деловом центре города, тогда как спальные районы предлагают значительно дешевле альтернативы.

Средняя стоимость аренды:

Печерский – 69 тысяч гривен;

Шевченковский – 43 тысячи гривен;

Голосеевский – 42 тысячи гривен;

Соломенский – 28 тысяч гривен;

Оболонский – 27 тысяч гривен;

Подольский – 25 тысяч гривен;

Днепровский – 23 тысячи гривен;

Дарницкий – 20 тысяч гривен;

Святошинский – 17 тысяч гривен;

Деснянский – 14 тысяч гривен.

Также на стоимость аренды также влияют состояние ремонта, наличие мебели, близость к метро и уровень безопасности района. Несмотря на это, именно расположение остается ключевым фактором формирования цены на столичном рынке аренды.

Как изменилась стоимость аренды домов в пригороде Киева?