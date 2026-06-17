Налоговая служба будет быстрее получать доступ к договорам аренды: как изменится работа нотариусов

В Украине меняют порядок передачи данных о договорах аренды недвижимости. Нотариусы больше не будут подавать такие уведомления в бумажном виде – всё должно перейти в электронный формат.

Как нотариусы будут уведомлять налоговые органы об аренде жилья

Кабмин обновил процедуру, в соответствии с которой нотариусы информируют налоговые органы об удостоверении договоров аренды недвижимости, пишет Государственная налоговая служба.

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В ГНС поясняют, что это должно упростить обработку данных. Также информация о заверенных договорах будет быстрее поступать в информационные системы налоговой службы. Таким образом, бумажный обмен документами между нотариусами и налоговой службой должен быть заменен более быстрым электронным взаимодействием.

Уведомления будут подаваться с использованием электронной подписи нотариуса. Это может быть квалифицированная или усовершенствованная электронная подпись, основанная на квалифицированном сертификате.

Изменения коснулись и самой формы уведомления. Ее дополнили новым обязательным реквизитом – регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика нотариуса. В документе должна содержаться не только информация о договоре, но и отдельные данные о лице, удостоверившем его.

В уведомлении предусмотрены отдельные блоки с информацией о:

нотариуса;

арендодателя;

арендатора;

объекте недвижимости.

В ГНС отмечают, что такой формат должен ускорить взаимодействие с нотариусами. Налоговая сможет оперативнее получать информацию о заключенных договорах аренды.

Это должно помочь более эффективно работать с ПНД с доходов от аренды недвижимости. Налоговая служба будет быстрее получать данные о заверенных договорах, а значит, сможет оперативнее обрабатывать информацию о таких доходах.

Как изменится НДФЛ для арендодателей

Верховная Рада приняла законопроект №15111-д, который предусматривает снижение ставки НДФЛ для физических лиц-арендодателей с 18% до 5%. При этом арендодатели должны будут подавать годовую налоговую декларацию и самостоятельно уплачивать налог в бюджет. Новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года.