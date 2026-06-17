Як нотаріуси повідомлятимуть податкову про оренду житла

Кабмін оновив процедуру, за якою нотаріуси інформують податкові органи про посвідчення договорів оренди нерухомості, пише Державна податкова служба.

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У ДПС пояснюють, що це має спростити обробку даних. Також інформація про посвідчені договори швидше надходитиме до інформаційних систем податкової. Так паперовий обмін між нотаріусами та податковою мають замінити швидшою електронною взаємодією.

Повідомлення подаватимуть із використанням електронного підпису нотаріуса. Це може бути кваліфікований або удосконалений електронний підпис, який базується на кваліфікованому сертифікаті.

Зміни торкнулися і самої форми повідомлення. Її доповнили новим обов'язковим реквізитом – реєстраційним номером облікової картки платника податків нотаріуса. У документі має бути не лише інформація про договір, а й окремі дані про особу, яка його посвідчила.

У повідомленні передбачені окремі блоки з інформацією про:

нотаріуса;

орендодавця;

орендаря;

об'єкт нерухомості.

У ДПС наголошують, що такий формат має зробити взаємодію з нотаріусами швидшою. Податкова зможе оперативніше отримувати інформацію про укладені договори оренди.

Це має допомогти ефективніше працювати з ПДФО з доходів від оренди нерухомості. Податкова швидше отримуватиме дані про посвідчені договори, а отже зможе оперативніше опрацьовувати інформацію про такі доходи.

Як зміниться ПДФО для орендодавців

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15111-д, який передбачає зниження ставки ПДФО для фізичних осіб-орендодавців з 18% до 5%. Водночас орендодавці мають подавати річну податкову декларацію та самостійно сплачувати податок до бюджету. Нові правила набудуть чинності з 1 січня 2027 року.