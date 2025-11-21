Стоимость аренды стремительно растет: украинцы возмущены ценами в Виннице

Рынок аренды в Виннице значительно изменился, цены продолжают расти. Город остается одним из самых привлекательных для проживания в центральной Украине, что стимулирует спрос на аренду жилья.

Как изменились цены на аренду однокомнатных квартир в Виннице?

В течение последних месяцев в Виннице происходит активный рост стоимости на аренду однокомнатной квартиры, пишет 24 Канал со ссылкой на ЛУН.

Средняя стоимость квартиры составляет 13 тысяч гривен в месяц, что на 8% больше чем в прошлом году. Но однокомнатные квартиры с косметическим ремонтом стоят дороже.

На стоимость квартиры влияет и расположение, в центральных районах Винницы цена может достигать от 16 тысяч гривен за месяц. Если квартира оборудована энергоресурсом – цена может увеличиться вдвое.

Что влияет на рост стоимости аренды в Виннице?

Спрос превышает предложение. Из-за ситуации на востоке Украины многие люди вынуждены арендовать жилье в других регионах. К тому же активнее начинает развиваться бизнес, университеты и инфраструктура.

Ограниченное введение нового жилья. Несмотря на активное возведение многоэтажек, не все попадают на рынок аренды. Большую часть квартир покупают для собственного проживания.

Экономические факторы. Рост стоимости ремонта и мебели часто закладывается в финальную стоимость аренды квартиры.

Повышение инвестиционной активности. Аренда считается одним из самых стабильных источников дохода, поэтому владельцы жилья стремятся получать максимальную отдачу. Это также стимулирует рост средних цен на рынке.

Как отреагировали на увеличение цен жители Винницы?

У соцсетях люди реагируют негативно и считают, что такое увеличение цен неоправданно учитывая все еще плохо развитую инфраструктуру. Комментаторы говорят, что очень трудно найти однокомнатную квартиру со средней заработной платой в Виннице.

Важно! По данным порталов для поиска работы, средняя заработная плата в Виннице составляет 23 тысячи гривен. Поэтому люди вынуждены тратить на аренду жилья от 50% своего дохода.

Какие трудности с жильем вызвала война в Украине?