Не только Лондон: где в Европе аренда жилья стоит более 3 тысяч евро

Стоимость аренды жилья в Европе может различаться в разы даже между крупными городами. В самых дорогих районах двухкомнатная квартира стоит более 3 тысяч евро в месяц, тогда как в городах Юго-Восточной Европы цены значительно ниже.

Где в Европе самая дорогая аренда жилья

Как пишет Euronews, если учитывать не только аренду, но и коммунальные услуги, на жилье приходится 23,6% всех потребительских расходов.

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Самая высокая средняя арендная плата за двухкомнатную квартиру без мебели – в Женеве, Швейцария. Там такое жилье стоит 3 350 евро в месяц. Это самый дорогой показатель среди городов, включенных в сравнение.

Второе место занял Лондон, Великобритания. В британской столице аналогичная квартира в среднем стоит около 3 050 евро в месяц. Еще в нескольких крупных европейских городах арендная плата превышает 2 тысячи евро, в частности:

Стокгольм, Швеция – 2 650 евро;

Дублин, Ирландия – 2 650 евро;

Осло, Норвегия – 2 550 евро;

Париж, Франция – 2 500 евро;

Копенгаген, Дания – 2 300 евро;

Люксембург – 2 250 евро;

Амстердам, Нидерланды – 2 150 евро;

Хельсинки, Финляндия – 2 050 евро.

Такие цены формируются не только из-за высоких доходов или роли города как делового центра. В Женеве, Лондоне, Дублине и Стокгольме на аренду жилья сохраняется высокий спрос со стороны хорошо оплачиваемых работников, международных компаний, студентов и вновь прибывших. В то же время количество доступного жилья растет не так быстро, как спрос. Из-за этого аренда в крупных экономических центрах остается высокой.

В каких городах Европы аренда дешевле

Самая низкая средняя стоимость среди перечисленных городов – в Скопье, Северная Македония. Там двухкомнатную квартиру без мебели можно арендовать в среднем за 470 евро в месяц. Это более чем в семь раз дешевле, чем в Женеве.

В число городов с более низкими ценами вошли преимущественно столицы и крупные города Юго-Восточной Европы. Там аренда остается более доступной, хотя в некоторых городах она уже приближается к тысяче евро в месяц.

Города с самой низкой арендой:

Скопье, Северная Македония – 470 евро;

Приштина, Косово – 520 евро;

Анкара, Турция – 770 евро;

Подгорица, Черногория – 840 евро;

София, Болгария – 900 евро;

Никосия, Кипр – 910 евро;

Тирана, Албания – 920 евро;

Бухарест, Румыния – 930 евро.

Отдельно в среднем ценовом диапазоне остаются Белград, Сербия, Сараево, Босния и Герцеговина, Рига, Латвия, и Таллинн, Эстония. В этих городах арендная плата держится примерно на уровне 1 100 – 1 150 евро в месяц.

В Варшаве (Польша) и Будапеште (Венгрия) средняя арендная плата достигает 1 300 евро. По уровню цен эти города уже заметно отличаются от самых дешевых в списке, но остаются ниже самых дорогих рынков Западной и Северной Европы.

Как бесплатно пожить на вилле в Италии

В Тоскане владельцы вилл и исторических поместий иногда ищут людей, которые могли бы временно пожить в их недвижимости. Арендную плату за такое жилье не берут, но взамен жильцы должны ухаживать за домом, садом или домашними животными.