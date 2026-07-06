Де в Європі оренда житла найдорожча

Як пише Euronews, якщо враховувати не лише оренду, а й комунальні послуги, на житло припадає 23,6% усіх споживчих витрат.

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Найвища середня оренда двокімнатної немебльованої квартири – у Женеві, Швейцарія. Там таке житло коштує 3 350 євро на місяць. Це найдорожчий показник серед міст, які потрапили до порівняння.

Друге місце посів Лондон, Велика Британія. У британській столиці аналогічна квартира в середньому коштує близько 3 050 євро на місяць. Ще кілька великих європейських міст мають оренду вище 2 тисяч євро, зокрема:

Стокгольм, Швеція – 2 650 євро;

Дублін, Ірландія – 2 650 євро;

Осло, Норвегія – 2 550 євро;

Париж, Франція – 2 500 євро;

Копенгаген, Данія – 2 300 євро;

Люксембург – 2 250 євро;

Амстердам, Нідерланди – 2 150 євро;

Гельсінкі, Фінляндія – 2 050 євро.

Такі ціни формуються не лише через високі доходи чи роль міста як ділового центру. У Женеві, Лондоні, Дубліні та Стокгольмі оренду утримує високий попит з боку добре оплачуваних працівників, міжнародних компаній, студентів і новоприбулих. Водночас кількість доступного житла не зростає так швидко, як попит. Через це оренда у великих економічних центрах залишається високою.

У яких містах Європи оренда дешевша

Найнижча середня вартість серед наведених міст – у Скоп'є, Північна Македонія. Там двокімнатну немебльовану квартиру можна орендувати в середньому за 470 євро на місяць. Це більш ніж у сім разів дешевше, ніж у Женеві.

До міст із нижчими цінами переважно увійшли столиці та великі міста Південно-Східної Європи. Там оренда залишається доступнішою, хоча у частині міст уже наближається до тисячі євро на місяць.

Міста з найнижчою орендою:

Скоп'є, Північна Македонія – 470 євро;

Приштина, Косово – 520 євро;

Анкара, Туреччина – 770 євро;

Подгориця, Чорногорія – 840 євро;

Софія, Болгарія – 900 євро;

Нікосія, Кіпр – 910 євро;

Тирана, Албанія – 920 євро;

Бухарест, Румунія – 930 євро.

Окремо в середньому ціновому діапазоні залишаються Белград, Сербія, Сараєво, Боснія і Герцеговина, Рига, Латвія, та Таллінн, Естонія. У цих містах оренда тримається приблизно на рівні 1 100 – 1 150 євро на місяць.

У Варшаві, Польща, та Будапешті, Угорщина, середня оренда сягає 1 300 євро. За рівнем цін ці міста вже помітно відрізняються від найдешевших у списку, але залишаються нижче найдорожчих ринків Західної та Північної Європи.

Як безплатно пожити на віллі в Італії

У Тоскані власники вілл та історичних маєтків іноді шукають людей, які можуть тимчасово пожити в їхній нерухомості. Оренду за таке житло не беруть, але натомість мешканці мають доглядати за будинком, садом або домашніми тваринами.