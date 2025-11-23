Сколько надо денег, чтобы снять двушку в Украине
- Дороже всего арендовать двухкомнатную квартиру в Ужгороде (29 800 грн), дешевле всего - в Харькове (6 500 грн).
- Многие украинцы тратят более половины зарплаты на аренду, в Ужгороде это значение достигает 112%.
Стоимость аренды в Украине остается достаточно высокой. За год она ощутимо выросла в некоторых городах.
Какая цена аренды двушки, в зависимости от города?
Дороже всего арендовать двушку в Ужгороде. Сейчас она стоит там в среднем – 29 800 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЛУН.
Обратите внимание! С начала года стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Ужгороде ощутимо не изменилась.
Сколько в среднем стоит аренда двухкомнатной квартиры в Украине сейчас:
- в Киеве аренда двушки стоит в среднем – 23 000 гривен;
- во Львове – 21 300 гривен;
- если это Ивано-Франковск – 18 000 гривен;
- Черновцы – 17 000 гривен;
- Днепр – 15 000 гривен;
- Луцк – 14 000 гривен;
- Черкассы – 14 000 гривен и так далее.
Считается, что меньше всего стоит аренда двухкомнатной квартиры в Харькове. Там это обойдется в среднем в 6 500 гривен.
Интересно! Как показывает статистика ЛУН, многие украинцы тратят более половины зарплаты на аренду. В Ужгороде это значение вообще достигает 112%. То есть получается, что средняя зарплата там ощутимо меньше, чем стоимость квартиры в аренду.
Что еще важно знать о недвижимости в Украине сейчас?
В Украине довольно трудно арендовать жилье. Чаще всего арендодатели не готовы сдать квартиру из-за наличия животных, детей. Также "отталкивающими факторами" иногда является внешний вид потенциальных арендаторов, а также сомнения в их платежеспособности.
В Виннице стремительно растут цены на аренду. Сейчас спрос на аренду там выше предложения. Жители возмущены такими тенденциями.