Скільки треба грошей, аби зняти двушку в Україні
- Найдорожче орендувати двокімнатну квартиру в Ужгороді (29 800 грн), найдешевше — в Харкові (6 500 грн).
- Багато українців витрачають понад половину зарплати на оренду, в Ужгороді це значення сягає 112%.
Вартість оренди в Україні залишається достатньо високою. За рік вона відчутно зросла у деяких містах.
Яка ціна оренди двушки, залежно від міста?
Найдорожче орендувати двушку в Ужгороді. Зараз вона коштує там в середньому – 29 800 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЛУН.
Читайте також Площа – понад 3 тисячі квадратів: який вигляд має і скільки коштує найдорожчий пентхаус у світі
Зверніть увагу! З початку року вартість оренди двокімнатної квартири в Ужгороді відчутно не змінилась.
Скільки в середньому коштує оренда двокімнатної квартири в Україні зараз:
- у Києві оренда двушки коштує в середньому – 23 000 гривень;
- у Львові – 21 300 гривень;
- якщо це Івано-Франківськ – 18 000 гривень;
- Чернівці – 17 000 гривень;
- Дніпро – 15 000 гривень;
- Луцьк – 14 000 гривень;
- Черкаси – 14 000 гривень і так далі.
Вважається, що найменше коштує оренда двокімнатної квартири у Харкові. Там це обійдеться в середньому у 6 500 гривень.
Цікаво! Як показує статистика ЛУН, багато українців витрачає більш ніж половину зарплати на оренду. В Ужгороді це значення взагалі сягає 112%. Тобто виходить, що середня зарплата там відчутно менша, ніж вартість квартири в оренду.
Що ще важливо знати про нерухомість в Україні зараз?
В Україні доволі важко орендувати житло. Найчастіше орендодавці не готові здати квартиру через наявність тварин, дітей. Також "відштовхуючими факторами" інколи є зовнішній вигляд потенційних орендарів, а також сумніви в їх платоспроможності.
У Вінниці стрімко ростуть ціни на оренду. Зараз попит на оренду там вище пропозиції. Мешканці обурені такими тенденціями.