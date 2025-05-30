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30 мая, 18:40
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Закон в помощь: что делать, если арендатор не платит за жилье и не съезжает

Наталия Пристанская
Основні тези
  • Арендодатели должны иметь письменный договор для защиты своих прав, особенно в случаях неуплаты аренды арендатором.
  • Владелец может обращаться в суд для расторжения договора и принудительного выселения, если арендатор не платит более 6 месяцев.

Иногда случаются ситуации, когда квартирант в течение длительного времени уклоняется от уплаты за аренду. Более того, он может отказываться покинуть помещение.

О правах и обязанностях, которые имеют арендаторы, а также о том, как владельцам действовать в сложных ситуациях, 24 Канал рассказывает со ссылкой на комментарий юриста адвокатского объединения "Дикси Лекси" Ирины Степаненко "РБК-Украина".

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Основные обязанности арендатора

Гражданский кодекс предусматривает, что человек, который арендует жилье, должен вовремя платить арендную плату и самостоятельно покрывать расходы на комуслуги (если иное не предусмотрено договором).

Однако бывают случаи, когда арендатор систематически не платит за аренду, продолжает проживать в квартире без разрешения, отказывается добровольно освободить жилье.

Такое поведение арендатора не только противоречит этическим нормам, но и нарушает требования действующего гражданского законодательства,
– отметила юрист.

Что может сделать владелец жилья

По словам Степаненко, если нет письменного договора, то арендодатель существенно ограничен в защите своих прав. Без документального подтверждения договоренностей трудно требовать оплату.

Если же договор заключен официально, владелец может действовать в рамках закона.

Если арендатор не платит более 6 месяцев (или более двух раз в случае краткосрочной аренды), арендодатель может идти в суд с требованием о расторжении договора.

Сначала следует направить письменное требование к арендатору с требованием погасить долг или освободить помещение. В случае отсутствия ответа – подать иск в суд о:

  • взыскания задолженности;
  • расторжения соглашения;
  • принудительного выселения (без предоставления другого жилья, что разрешено законом).

Если суд принял решение в пользу арендодателя, но арендатор отказывается его выполнять, дело передают в государственную исполнительную службу. Тогда проводится принудительное выселение в присутствии понятых, полиции и государственного исполнителя, с обязательным составлением акта исполнения.


Договор – гарантия как для владельца жилья, так и для арендатора / Фото Freepik

Чего владельцу категорически нельзя делать

Юрист предостерегла, что владелец жилья не имеет права:

  • самостоятельно выселять жильца;
  • менять замки и ограничивать доступ к жилью;
  • отключать комуслуги;
  • выносить вещи квартиранта без его согласия.

Как защитить себя от проблем с арендаторами

Чтобы избежать проблем с арендаторами, Ирина Степаненко рекомендует арендодателям:

  • заключать письменные договоры с четким определением условий, сроков, обязанностей сторон и оснований для расторжения;
  • не занижать арендную плату в договоре;
  • предусматривать денежный залог (депозит) как форму финансовой гарантии;
  • проверять потенциальных арендаторов;
  • фиксировать передачу имущества и состояние жилья.