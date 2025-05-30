Закон в помощь: что делать, если арендатор не платит за жилье и не съезжает

Иногда случаются ситуации, когда квартирант в течение длительного времени уклоняется от уплаты за аренду. Более того, он может отказываться покинуть помещение.

О правах и обязанностях, которые имеют арендаторы, а также о том, как владельцам действовать в сложных ситуациях, 24 Канал рассказывает со ссылкой на комментарий юриста адвокатского объединения "Дикси Лекси" Ирины Степаненко "РБК-Украина".

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Основные обязанности арендатора

Гражданский кодекс предусматривает, что человек, который арендует жилье, должен вовремя платить арендную плату и самостоятельно покрывать расходы на комуслуги (если иное не предусмотрено договором).

Однако бывают случаи, когда арендатор систематически не платит за аренду, продолжает проживать в квартире без разрешения, отказывается добровольно освободить жилье.

Такое поведение арендатора не только противоречит этическим нормам, но и нарушает требования действующего гражданского законодательства,

– отметила юрист.

Что может сделать владелец жилья

По словам Степаненко, если нет письменного договора, то арендодатель существенно ограничен в защите своих прав. Без документального подтверждения договоренностей трудно требовать оплату.

Если же договор заключен официально, владелец может действовать в рамках закона.

Если арендатор не платит более 6 месяцев (или более двух раз в случае краткосрочной аренды), арендодатель может идти в суд с требованием о расторжении договора.

Сначала следует направить письменное требование к арендатору с требованием погасить долг или освободить помещение. В случае отсутствия ответа – подать иск в суд о:

взыскания задолженности;

расторжения соглашения;

принудительного выселения (без предоставления другого жилья, что разрешено законом).

Если суд принял решение в пользу арендодателя, но арендатор отказывается его выполнять, дело передают в государственную исполнительную службу. Тогда проводится принудительное выселение в присутствии понятых, полиции и государственного исполнителя, с обязательным составлением акта исполнения.



Договор – гарантия как для владельца жилья, так и для арендатора / Фото Freepik

Чего владельцу категорически нельзя делать

Юрист предостерегла, что владелец жилья не имеет права:

самостоятельно выселять жильца;

менять замки и ограничивать доступ к жилью;

отключать комуслуги;

выносить вещи квартиранта без его согласия.

Как защитить себя от проблем с арендаторами

Чтобы избежать проблем с арендаторами, Ирина Степаненко рекомендует арендодателям: