Закон в помощь: что делать, если арендатор не платит за жилье и не съезжает
- Арендодатели должны иметь письменный договор для защиты своих прав, особенно в случаях неуплаты аренды арендатором.
- Владелец может обращаться в суд для расторжения договора и принудительного выселения, если арендатор не платит более 6 месяцев.
Иногда случаются ситуации, когда квартирант в течение длительного времени уклоняется от уплаты за аренду. Более того, он может отказываться покинуть помещение.
О правах и обязанностях, которые имеют арендаторы, а также о том, как владельцам действовать в сложных ситуациях, 24 Канал рассказывает со ссылкой на комментарий юриста адвокатского объединения "Дикси Лекси" Ирины Степаненко "РБК-Украина".
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Основные обязанности арендатора
Гражданский кодекс предусматривает, что человек, который арендует жилье, должен вовремя платить арендную плату и самостоятельно покрывать расходы на комуслуги (если иное не предусмотрено договором).
Однако бывают случаи, когда арендатор систематически не платит за аренду, продолжает проживать в квартире без разрешения, отказывается добровольно освободить жилье.
Такое поведение арендатора не только противоречит этическим нормам, но и нарушает требования действующего гражданского законодательства,
– отметила юрист.
Что может сделать владелец жилья
По словам Степаненко, если нет письменного договора, то арендодатель существенно ограничен в защите своих прав. Без документального подтверждения договоренностей трудно требовать оплату.
Если же договор заключен официально, владелец может действовать в рамках закона.
Если арендатор не платит более 6 месяцев (или более двух раз в случае краткосрочной аренды), арендодатель может идти в суд с требованием о расторжении договора.
Сначала следует направить письменное требование к арендатору с требованием погасить долг или освободить помещение. В случае отсутствия ответа – подать иск в суд о:
- взыскания задолженности;
- расторжения соглашения;
- принудительного выселения (без предоставления другого жилья, что разрешено законом).
Если суд принял решение в пользу арендодателя, но арендатор отказывается его выполнять, дело передают в государственную исполнительную службу. Тогда проводится принудительное выселение в присутствии понятых, полиции и государственного исполнителя, с обязательным составлением акта исполнения.
Договор – гарантия как для владельца жилья, так и для арендатора / Фото Freepik
Чего владельцу категорически нельзя делать
Юрист предостерегла, что владелец жилья не имеет права:
- самостоятельно выселять жильца;
- менять замки и ограничивать доступ к жилью;
- отключать комуслуги;
- выносить вещи квартиранта без его согласия.
Как защитить себя от проблем с арендаторами
Чтобы избежать проблем с арендаторами, Ирина Степаненко рекомендует арендодателям:
- заключать письменные договоры с четким определением условий, сроков, обязанностей сторон и оснований для расторжения;
- не занижать арендную плату в договоре;
- предусматривать денежный залог (депозит) как форму финансовой гарантии;
- проверять потенциальных арендаторов;
- фиксировать передачу имущества и состояние жилья.