По данным аналитики OLX Недвижимости, средняя стоимость посуточной аренды за год в Карпатах несколько изменились. По сравнению с маем прошлого года цены в некоторых туристических местах существенно выросли. Сколько же владельцы просят перед летним сезоном теперь – рассказывает 24 Канал.

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Посуточная аренда домов

В сегменте домов наибольший рост зафиксирован в Воловце (+39%), Верховине, Славском и Сходнице (+25%) и Пилипце (+17%). Теперь цены на посуточную аренду такие:

Воловец – 900 гривен;

Верховина, Славское – 2500 гривен;

Сходница – 2250 гривен;

Пилипец – 3500 гривен.



Вид на Славское / Фото "Карпатиум"

В остальных популярных населенных пунктах средняя стоимость не изменилась или изменилась незначительно. Говорится о:

Ворохте – 1800 гривен;

Яремче, Косов – 2000 гривен;

Сколе – 2300 гривен;

Микуличин – 2500 гривен;

Татаров – 3750 гривен.

Исключением является Поляница (Буковель), где цены на посуточную аренду снизились на 11% до 4000 тысяч гривен.

Цены на номера в гостинице и базах отдыха

В сегменте отелей и баз отдыха больше всего выросли цены в Яремче (+37%), Верховине (+28%), Татарове (+25%) и Плавье (+11%). Теперь средняя стоимость за номер такая:

Яремче – 1025 гривен;

Верховине – 1149 гривен;

Татаров – 1500 гривен;

Плавья – 500 гривен.



База отдыха в Яремче / Фото RestLib

На некоторых популярных курортах цены наоборот снизились: в Полянице – 1000 гривен (-17%), в Сходнице – 600 гривен (-14%), в Славском – 1 100 гривен (-4%).