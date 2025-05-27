Об актуальных ценах на квартиры Ужгорода 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные ЛУН.

Обратите внимание В одной из областей цены на вторичное жилье выросли аж на 12%: какая ситуация в других регионах

Цены на квартиры в новостройках

Квадратный метр жилья в новостройке экономкласса стоит в среднем 29 тысяч гривен, за последние полгода изменений в ценах не фиксируют. Квадрат в квартирах комфорт-класса продают за 39 тысяч гривен, а бизнес-класса – за 48 тысяч, что на 1% и 6% дешевле, чем полгода назад. За квадрат в премиум-жилье придется выложить 62,7 тысячи гривен.

Если анализировать средние цены на первичном рынке, то Ужгород с ценой в 45,4 тысячи гривен за квадрат занимает четвертое место в стране. Дороже жилье во Львове – 57 тысяч за квадрат, Киеве – 54 тысячи, Одессе – 48,5 тысячи.



Ужгород в лидерах по ценам на недвижимость / Фото iStock

Стоимость вторичного жилья

Относительно квартир вторичного рынка, то на них в Ужгороде такие цены:

однокомнатные в среднем продают за 64 тысячи долларов, что на 19% больше, чем было полгода назад;

двухкомнатные стоят 88 тысяч долларов, рост на 5% рост на 5%;

трехкомнатные – 110 тысяч долларов, что на 5% больше, чем 6 месяцев назад.

В секторе квартир вторичного рынка по ценам Ужгород на третьей позиции. Однокомнатные квартиры незначительно дороже в Киеве (65 тысяч долларов) и Львове (64,9 тысячи долларов). За двухкомнатные больше придется выложить также в Киеве (100 тысяч долларов) и Львове (92,5 тысячи долларов). С трехкомнатными похожая ситуация – впереди Киев (150 тысяч долларов) и Львов (116 тысяч долларов).