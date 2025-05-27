Про актуальні ціни на квартири Ужгорода 24 Канал розповідає з посиланням на дані ЛУН.

Зверніть увагу В одній з областей ціни на вторинне житло зросли аж на 12%: яка ситуація в інших регіонах

Ціни на квартири в новобудовах

Квадратний метр житла в новобудові економкласу коштує у середньому 29 тисяч гривень, за останні пів року змін у цінах не фіксують. Квадрат у квартирах комфорт-класу продають за 39 тисяч гривень, а бізнес-класу – за 48 тисяч, що на 1% та 6% дешевше, ніж пів року тому. За квадрат у преміумжитлі доведеться викласти 62,7 тисячі гривень.

Якщо аналізувати середні ціни на первинному ринку, то Ужгород з ціною у 45,4 тисячі гривень за квадрат посідає четверту сходинку у країні. Дорожче житло у Львові – 57 тисяч за квадрат, Києві – 54 тисячі, Одесі – 48,5 тисячі.



Ужгород у лідерах за цінами на нерухомість / Фото iStock

Вартість вторинного житла

Щодо квартир вторинного ринку, то на них в Ужгороді такі ціни:

однокімнатні у середньому продають за 64 тисячі доларів, що на 19% більше, ніж було пів року тому;

двокімнатні коштують 88 тисяч доларів, зростання на 5%;

трикімнатні – 110 тисяч доларів, що на 5% більше, ніж 6 місяців тому.

У секторі помешкань вторинного ринку за цінами Ужгород на третій позиції. Однокімнатні квартири незначно дорожчі у Києві (65 тисяч доларів) та Львові (64,9 тисячі доларів). За двокімнатні більше доведеться викласти також у Києві (100 тисяч доларів) та Львові (92,5 тисячі доларів). З трикімнатними схожа ситуація – попереду Київ (150 тисяч доларів) та Львів (116 тисяч доларів).