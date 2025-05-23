Аналитики OLX Недвижимости проанализировали, как изменились средняя стоимость, спрос и предложение на долгосрочную аренду домов в апреле 2025 года, если сравнивать данные с апрелем 2024-го. Во внимание взят рынок аренды загородных домов в селах Киевской, Львовской, Ивано-Франковской и Одесской областей, рассказывает 24 Канал.

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Киевская область

Больше всего аренда загородного дома по Украине будет стоить на Киевщине: средняя цена составляет 103 тысячи гривен. Это на 37% больше, чем в апреле прошлого года.

Спрос на загородные дома в Киевской области хоть и уменьшился на 18%, но до сих пор остается самым высоким среди других областей. По предложению, есть незначительный рост количества объявлений на 6%.

Львовская область

На Западе лидирует Львовская область. Средняя стоимость аренды загородного дома выросла на 4% и составляет 27 тысяч гривен.

В отличие от Киевской области на Львовщине предложений в этом году стало меньше – на 11%. Также наблюдается уменьшение количества откликов на объявления – на 23%. Однако спрос превышает предложение: в среднем арендаторы оставляют 10 отзывов на 1 объявление.

Ивано-Франковская область

На Ивано-Франковщине средняя стоимость также выросла, но уже на 20%. Хотя показатель довольно значительный, цена все равно остается гораздо ниже, чем на Львовщине – в среднем 12 тысяч гривен.

Спрос и предложение в Ивано-Франковской области выросли, но незначительно. Объявлений стало больше примерно на 11%, а количества отзывов – на 6%. Спрос на дома на Ивано-Франковщине вдвое меньше, чем на Львовщине.

Одесская область

На Юге наибольший рост средней стоимости зафиксирован в Одесской области – аж на 80%. Теперь аренда загородного дома стоит около 18 тысяч гривен.

Относительно спроса и предложения, то количество отзывов выросло на 5%, а количество объявлений – на 7%. На одно объявление об аренде загородного дома есть около 12 отзывов.

Спрос в Одесской области традиционно растет летом, когда многие люди ищут жилье для отдыха в период отпусков.