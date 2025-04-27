Эксперты по недвижимости считают, что особого ажиотажа на рынке загородной недвижимости именно на дачные объекты нет. Исключением разве что являются курортные городки и села в западных областях, которые имеют инвестиционный интерес. Сколько стоят дачи вблизи крупных городов и какой на них спрос, рассказывает 24 Канал.

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Где в Украине наибольший спрос на дачные дома

Если анализировать количество отзывов на популярной среди украинцев онлайн-платформе OLX, то больше всего их зафиксировано на объявления о дачах вблизи Киева. Аналитики сравнивали данные столичных пригородов со львовскими, днепровскими и одесскими.

Больше всего предложений по состоянию на март 2025 года зафиксировано на Днепропетровщине – 1 276 объявлений. В то же время самый высокий спрос (9 280 отзывов) и самая высокая медианная цена покупки дачных домов зафиксированы на Киевщине – около 1,1 миллиона гривен,

– говорит Оксана Остапчук, руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимости.



Дача в Ирпене / Фото OLX

Самыми популярными остаются городки и села, расположенные близко к Киеву, отметила президент Ассоциации специалистов по недвижимости Елена Гайдамаха. Речь идет о зоне вокруг столицы в пределах 15 километров.

Что касается цен, то дача, дом в дачном кооперативе, будет стоить от 50 тысяч долларов. Если человек ищет загородный дом для постоянного проживания, то начальная цена будет выше,

– добавила Елена Гайдамаха.

Эксперт говорит, сейчас нет большого потока заинтересованных покупателей, ведь дачи – это не загородные дома, которые всегда обустроены под жилье. Они могут быть в разном состоянии и требуют существенных вложений и ухода в будущем.

Какие цены на дачи вблизи крупных городов

Киев

В некоторых пригородах столицы стоимость дач очень высокая, а в некоторых – сравнительно низкая. По данным OLX, самой дорогой локацией является Буча со средней ценой почти 12,7 миллиона гривен, а самой дешевой – Борисполь, где дачу можно приобрести за 312 тысяч гривен. Общая средняя стоимость в ближайших населенных пунктах составляет около 2,5 миллиона гривен.

Львов

Средняя стоимость достигает 2 миллионов гривен, однако на эту цифру существенно влияют цены в Брюховичах. Там показатель значительно выше – около 4,2 миллиона гривен. В других пригородах Львова цены более умеренные и стартуют примерно с 1 миллиона гривен.

Одесса

Дачи вблизи Одессы стоят около 1 миллиона гривен. Самым дорогим пригородом является Фонтанка со средней ценой 1,77 миллиона гривен, а самым доступным – Доброслав с ценами на уровне 500 тысяч гривен.

Днепр

Средняя стоимость дач составляет около 780 тысяч гривен. Самая высокая цена зафиксирована в Слобожанском и Подгородном – чуть больше чем 1 миллион гривен. Тем временем в Новоалександровке значительно дешевле, и дача будет стоить около 454 тысячи гривен.

По наблюдениям обозревателя рынка недвижимости Виктории Берещак, стоимость квадратного метра дачи самая высокая на Львовщине. Эксперт добавляет в "дорогой" рейтинг еще Закарпатье.

Стоимость квадрата за готовые дома со свежим или новым ремонтом, которые могут уже быть в формате "заезжай и живи", на Киевщине стартуют от 1 150 долларов, на Львовщине – от 1 275 долларов, на Закарпатье – от 1 200 долларов. Это нижняя граница, которая учитывает и наличие техники и мебели,

– рассказала Виктория Берещак.



Дачи в пригороде Львова / Фото DIM.RIA

Самаровка – самый популярный пригород Днепра

По исследованию аналитиков Днепропетровского отделения АСНУ, Самаровка остается привлекательным пригородом Днепра благодаря развитой инфраструктуре и близости к городу. Цены на дачные дома в Самаровке следующие:

недостроенные и новые дачи без ремонта – от 170 до 440 долларов за квадратный метр. Например, дом площадью 70 квадратов может стоить от 20 000 до 125 000 долларов. Есть предложения такой площади с собственным берегом по цене около 12 тысяч долларов;

– от 170 до 440 долларов за квадратный метр. Например, дом площадью 70 квадратов может стоить от 20 000 до 125 000 долларов. Есть предложения такой площади с собственным берегом по цене около 12 тысяч долларов; дачи со старым советским ремонтом – от 300 до 400 долларов за квадрат. Объекты с собственным берегом оцениваются в 500 – 600 долларов, они преимущественно имеют площадь 30 – 70 квадратных метров;

– от 300 до 400 долларов за квадрат. Объекты с собственным берегом оцениваются в 500 – 600 долларов, они преимущественно имеют площадь 30 – 70 квадратных метров; дома в приемлемом состоянии – от 400 до 500 долларов за квадрат. Дачи с собственным берегом оцениваются значительно выше – от 900 до 1700 долларов за квадратный метр. Их площадь составляет в среднем 180 квадратов;

– от 400 до 500 долларов за квадрат. Дачи с собственным берегом оцениваются значительно выше – от 900 до 1700 долларов за квадратный метр. Их площадь составляет в среднем 180 квадратов; дома с новым евроремонтом – от 600 до 700 долларов за квадратный метр, а объекты с собственным берегом стоят от 1100 до 1300 долларов за квадрат. Предлагаемые площади – от 65 до 220 квадратных метров.



Дача в пригороде Днепра / Фото OLX

До полномасштабного вторжения популярными пригородами также были Волосское и Ямбург. Сейчас там ниже цены, например, стоимость домов с ремонтом в Волосском составляет от 30 до 100 тысяч долларов в зависимости от состояния и площади,

– комментирует руководительница Днепропетровского отделения АСНУ Виктория Демина.

Руководитель добавляет, что близость к зоне боевых действий и угроза обстрелов негативно влияют на рынок недвижимости в Днепре. В районах, которые считаются опасными, цены могут либо оставаться стабильными, либо даже снижаться.

В 2025 году спрос на дачные дома в более безопасных районах могут активизировать переселенцы, что будет способствовать росту цен. Однако общая экономическая ситуация и покупательная способность населения также играют важную роль, добавляет Виктория Демина.

Под Харьковом локация – определяющий фактор

Цены на дачи вблизи Харькова имеют большой диапазон – от 7 до 60 тысяч долларов. С началом полномасштабного вторжения стоимость зависит от локации, то есть от расположения дома относительно линии фронта. Также на формирование цены влияет наличие рядом с дачами водоемов и леса.

Самые популярные пригороды, по наблюдениям главы Харьковского отделения АСНУ, расположены на западе и юге от Харькова. Говорится о районах санатория "Роща", Рай-Оленевка, Высокий, Васищево, Хорошево и Покотиловка.

Стоит отметить, что дачные дома, то есть те, что расположены в садовых товариществах, пользуются большим спросом и являются дефицитом. Дачи с ремонтом – штучный товар, поэтому их цена начинается от 35 тысяч долларов. В так называемом "жилом состоянии", то есть для современного человека – "без ремонта", средняя цена составляет 15 тысяч долларов,

– прокомментировал глава Харьковского отделения АСНУ Андрей Правдин.



Дача в Рай-Оленевке / Фото ЛУН

Руководитель местного отделения считает, что цены на дачи в Харькове вырастут, как и на любую недвижимость в городе. Среди факторов, которые могут поспособствовать подорожанию, Андрей Правдин называет слишком низкие цены на недвижимость в целом и лучшую ситуацию с безопасностью в пригородах по сравнению с самим Харьковом.

Ситуация на рынке может и ухудшиться, ведь она напрямую зависит от частоты обстрелов и ситуации на фронте в Харьковской области.

Сезонная аренда дачных домов

Если фактор сезонности несущественно влияет на покупку дач, то рынок аренды поддается.

Из-за закрытых границ и сложностей с добиранием до других стран и курортов аренда дач стала единственным доступным вариантом провести время всей семьей и отдохнуть. Поэтому в 2025 году мы фиксируем возвращение сезонности в этот сегмент: уже видим определенное оживление спроса,

– говорит обозреватель рынка Виктория Берещак.

Популярный запрос – аренда на срок от 2 до 5 месяцев и удаленность от города до 45 километров. Особенно искателей интересуют компактные дома площадью от 75 до 100 квадратов с придомовой территорией, разделенной на зоны.

Стоимость аренды дачи под Киевом зависит от ее "качественных характеристик", в частности локации, расположения, ремонта и функциональности. В среднем цены колеблются от 650 до 1500 долларов (например, 200 квадратов, есть бассейн).



Аренда небольшой дачи под Козином на лето / Фото OLX

Стоит заметить, что в Одессе, возле Буковеля и других курортных городков западных регионов стоимость ближе к лету будет расти. Сезонная цена – минимум +35...+50% к стоимости "зимней".

Как могут измениться цены на дачи в ближайшее время

По данным аналитиков OLX, недвижимость в пригородах стабильно растет в цене. Темпы подорожания в значительной степени зависят от локации и спроса: дачи в западных областях традиционно дорожают стремительнее, чем в восточных или южных регионах. А с началом полномасштабного вторжения на спрос влияет ситуация на фронте, частота обстрелов в отдельных регионах, приток или отток населения и т.д.

Динамика последнего года свидетельствует о том, что больше всего дачи подорожали на Львовщине (+22%). В то же время в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях почти не изменились. В дальнейшем можно ожидать подобную тенденцию: для восточных, южных и северных областей (особенно ближе к линии фронта) прогнозируется рост цен на уровне 5 – 10%, а для западных и центральных областей стоит ожидать +10 – 20% к средней стоимости.