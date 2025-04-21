Речь идет об Ирпене, где средняя стоимость квадратного метра в новостройках сейчас составляет 35,9 тысячи гривен. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на аналитику онлайн-платформы недвижимости DIM.RIA.

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Сколько стоят квартиры в новостройках Ирпеня

По данным DIM.RIA, средние цены на квартиры в апреле следующие:

одно комнатные – от 828,3 тысячи до 2,8 миллиона гривен;

комнатные – от 828,3 тысячи до 2,8 миллиона гривен; двух комнатные – от 1,6 до 3,9 миллиона гривен;

комнатные – от 1,6 до 3,9 миллиона гривен; трикомнатные – от 2,3 до 6,5 миллиона гривен

Самые дорогие предложения – в жилых комплексах бизнес-класса. Эксперты прогнозируют, что тенденция роста цен в Ирпене сохранится, особенно в сегменте комфорт- и бизнес-класса.

Стоит отметить, что в течение последних полгода квадратный метр в новостройках Ирпеня подорожал на 6,2%.

Какие цены на вторичном рынке

Статистика онлайн-платформы недвижимости ЛУН свидетельствует о том, что Ирпень не относится к самым дорогим пригородам Киева. Город опережают Петропавловская и Софиевская Борщаговки, а также Вишневое и Бровары. Однако жилье в Ирпене стоит больше, чем в Буче и Гостомеле.

Сколько стоит однокомнатная квартира в Киеве и пригородах / Данные ЛУНа

Средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 35,8 тысяч долларов. За двухкомнатную квартиру придется заплатить около 55 тысяч долларов, а трехкомнатное обойдется в 64 тысячи долларов.