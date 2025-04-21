Мовиться про Ірпінь, де середня вартість квадратного метра в новобудовах зараз становить 35,9 тисячі гривень. Про це пише 24 Канал, посилаючись на аналітику онлайн-платформи нерухомості DIM.RIA.
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Скільки коштують квартири в новобудовах Ірпеня
За даними DIM.RIA, середні ціни на квартири у квітні такі:
- однокімнатні – від 828,3 тисячі до 2,8 мільйона гривень;
- двокімнатні – від 1,6 до 3,9 мільйона гривень;
- трикімнатні – від 2,3 до 6,5 мільйона гривень
Найдорожчі пропозиції – в житлових комплексах бізнес-класу. Експерти прогнозують, що тенденція зростання цін в Ірпені збережеться, особливо в сегменті комфорт- та бізнес-класу.
Варто зазначити, що протягом останніх пів року квадратний метр у новобудовах Ірпеня подорожчав на 6,2%.
Які ціни на вторинному ринку
Статистика онлайн-платформи нерухомості ЛУН свідчить про те, що Ірпінь не належить до найдорожчих передмість Києва. Місто випереджають Петропавлівська та Софіївська Борщагівки, а також Вишневе та Бровари. Однак житло в Ірпені коштує більше, ніж у Бучі та Гостомелі.
Скільки коштує однокімнатна квартира в Києві та передмістях / Дані ЛУНу
Середня вартість однокімнатної квартири становить 35,8 тисячі доларів. За двокімнатне помешкання доведеться заплатити близько 55 тисяч доларів, а трикімнатне обійдеться в 64 тисячі доларів.