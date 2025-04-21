Мовиться про Ірпінь, де середня вартість квадратного метра в новобудовах зараз становить 35,9 тисячі гривень. Про це пише 24 Канал, посилаючись на аналітику онлайн-платформи нерухомості DIM.RIA.

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Скільки коштують квартири в новобудовах Ірпеня

За даними DIM.RIA, середні ціни на квартири у квітні такі:

одно кімнатні – від 828,3 тисячі до 2,8 мільйона гривень;

кімнатні – від 828,3 тисячі до 2,8 мільйона гривень; дво кімнатні – від 1,6 до 3,9 мільйона гривень;

кімнатні – від 1,6 до 3,9 мільйона гривень; трикімнатні – від 2,3 до 6,5 мільйона гривень

Найдорожчі пропозиції – в житлових комплексах бізнес-класу. Експерти прогнозують, що тенденція зростання цін в Ірпені збережеться, особливо в сегменті комфорт- та бізнес-класу.

Варто зазначити, що протягом останніх пів року квадратний метр у новобудовах Ірпеня подорожчав на 6,2%.

Які ціни на вторинному ринку

Статистика онлайн-платформи нерухомості ЛУН свідчить про те, що Ірпінь не належить до найдорожчих передмість Києва. Місто випереджають Петропавлівська та Софіївська Борщагівки, а також Вишневе та Бровари. Однак житло в Ірпені коштує більше, ніж у Бучі та Гостомелі.

Скільки коштує однокімнатна квартира в Києві та передмістях / Дані ЛУНу

Середня вартість однокімнатної квартири становить 35,8 тисячі доларів. За двокімнатне помешкання доведеться заплатити близько 55 тисяч доларів, а трикімнатне обійдеться в 64 тисячі доларів.