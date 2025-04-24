Большинство украинцев, которые OLX Недвижимость опросила на онлайн-платформе, имеют доход до 30 тысяч гривен в месяц (69%). Почти столько же опрошенных планируют покупать жилье в течение следующих пяти лет, выбирая в основном квартиру (62% ответов). 24 Канал рассказывает, какой рынок интересует украинцев больше: первичный или вторичный.

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Первичный рынок: преимущества и риски

Жилье от застройщиков привлекает украинцев автономностью отопления автономностью отопления и резервным питанием (53%), современной планировкой (51%), развитой инфраструктурой, в частности наличием стоянок и детских площадок (45%), новыми материалами и технологиями строительства (44%).

Возможность сэкономить на начальных этапах (31%) и оформить еОселю (25%) – также важные факторы, особенно в условиях экономической неопределенности.

Вместе с тем покупать квартиру на первичном рынке рискованно:

69% опрошенных боятся незавершения строительства ;

; 61% респондентов сомневаются из-за задержек в сдаче объектов.

Высокие цены (42%); расходы на ремонт, мебель (38%); ожидание строительства и ремонта (42%) также являются существенными недостатками первичного рынка.

Вторичный рынок: готовность и доступность

Во вторичную квартиру можно сразу заселиться, что опрошенные украинцы считают весомым плюсом или даже ключевым преимуществом (68%).

Возможность оценить реальное состояние объекта (57%), сформированная инфраструктура (51%), шанс поторговаться (50%) и широкий выбор районов (34%) – также существенные преимущества.

Опрошенные часто упоминают низкую цену как решающий фактор. Совсем не каждый потенциальный покупатель может позволить себе купить новую квартиру или ждать завершения строительства.

Среди недостатков вторички украинцы называют:

изношенность зданий и коммуникаций (75%);

устаревшую планировку (49%);

несовременный ремонт и архитектурные решения (49%);

отсутствие автономного отопления (40%).

Учитывая экономическую ситуацию и низкие доходы по сравнению с ценами на жилье, украинцы склонны к выбору вторичных квартир. Первичный рынок остается привлекательным для тех, кто готов потратить больше за комфорт.