Особенностью квартиры в первую очередь называют вид на Софию Киевскую. Правда, фото с обещанным пейзажем в объявление не добавили, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на OLX.

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Как выглядит квартира за 4 тысячи долларов

Апартаменты площадью 137 квадратов расположены на втором этаже "царского" дома. Помещение вмещает три комнаты и более чем два санузла. На вид оно светлое и просторное, но ничем не особенное.



Спальня с открытыми кирпичными стенами / Фото OLX

Уникальный loft-дизайн, открытая гостиная с высокими потолками, просторная кухня с современной техникой, две уютные спальни и две ванные комнаты со всеми необходимыми удобствами, гардеробная и прачечная комната,

– говорится в объявлении.

Автор также указывает, что ремонт выполнен с использованием высококачественных материалов, а квартира оборудована системами безопасности и комфорта. Отопление – индивидуальное электрическое.



Кухня открытой планировки / Фото OLX

Арендатора ищет агентство по недвижимости, поэтому будущий съемщик должен будет еще оплатить риэлторские услуги. А учитывая стоимость аренды, общая сумма будет значительной.

Ванная комната / Фото OLX

Интересно, что средняя зарплата по Киеву, по данным Work.ua, составляет 27 500 гривен. То есть, чтобы пожить месяц в такой квартире, киевлянину с таким заработком придется работать полгода.