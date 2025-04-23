Особливістю квартири найперше називають вигляд на Софію Київську. Щоправда, фото з обіцяним пейзажем в оголошення не додали, розповідає 24 Канал, посилаючись на OLX.

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Який вигляд має квартира за 4 тисячі доларів

Апартаменти площею 137 квадратів розташовані на другому поверсі "царського" будинку. Помешкання вміщує три кімнати та більш ніж два санвузли. На вигляд воно світле та просторе, але нічим не особливе.



Спальня із відкритими цегляними стінами / Фото OLX

Унікальний loft-дизайн, відкрита вітальня з високими стелями, простора кухня зі сучасною технікою, дві затишні спальні та дві ванні кімнати з усіма необхідними зручностями, гардеробна та пральна кімната,

– мовиться в оголошенні.

Автор також вказує, що ремонт виконаний із використанням високоякісних матеріалів, а квартира обладнана системами безпеки та комфорту. Опалення – індивідуальне електричне.



Кухня відкритого планування / Фото OLX

Орендаря шукає агентство з нерухомості, тому майбутній винаймач повинен буде ще оплатити рієлторські послуги. А враховуючи вартість оренди, загальна сума буде значною.

Ванна кімната / Фото OLX

Цікаво, що середня зарплата по Києву, за даними Work.ua, становить 27 500 гривень. Тобто, щоб пожити місяць у такій квартирі, киянину із таким заробітком доведеться працювати пів року.