Аналітики OLX Нерухомості проаналізували, як змінились середня вартість, попит та пропозиція на довготривалу оренду будинків у квітні 2025 року, якщо порівнювати дані з квітнем 2024-го. До уваги взято ринок оренди заміських будинків у селах Київської, Львівської, Івано-Франківської та Одеської областей, розповідає 24 Канал.

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Київська область

Найбільше оренда заміського будинку по Україні коштуватиме на Київщині: середня ціна становить 103 тисячі гривень. Це на 37% більше, ніж у квітні минулого року.

Попит на заміські будинки у Київській області хоч і зменшився на 18%, але досі залишається найвищим серед інших областей. Щодо пропозиції, є незначне зростання кількості оголошень на 6%.

Львівська область

На Заході лідирує Львівська область. Середня вартість оренди заміського будинку зросла на 4% та становить 27 тисяч гривень.

На відміну від Київської області на Львівщині пропозицій цього року стало менше – на 11%. Також спостерігається зменшення кількості відгуків на оголошення – на 23%. Однак попит перевищує пропозицію: у середньому орендарі залишають 10 відгуків на 1 оголошення.

Івано-Франківська область

На Івано-Франківщині середня вартість також зросла, але вже на 20%. Хоча показник досить значний, ціна однаково залишається набагато нижчою, ніж на Львівщині – у середньому 12 тисяч гривень.

Попит та пропозиція в Івано-Франківській області зросли, але незначно. Оголошень стало більше приблизно на 11%, а кількості відгуків – на 6%. Попит на будинки на Івано-Франківщині вдвічі менший, аніж на Львівщині.

Одеська область

На Півдні найбільше зростання середньої вартості зафікосоване на Одещині – аж на 80%. Тепер оренда заміського будинку коштує близько 18 тисяч гривень.

Щодо попиту та пропозиції, то кількість відгуків зросла на 5%, а кількість оголошень – на 7%. На одне оголошення про оренду заміського будинку є близько 12 відгуків.

Попит на Одещині традиційно зростає влітку, коли багато людей шукають житло для відпочинку в період відпусток.