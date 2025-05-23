OLX Нерухомість проаналізувала ситуацію на ринку довгострокової оренди житла в обласних центрах на Заході, а саме у Львові, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому та Чернівцях. 24 Канал розповідає, які зараз ціни на оренду в кожному місті та де зросли вони найбільше.
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Ринок оренди в західних містах: які тепер ціни
Найпомітніше на ринку оренди подорожчали двокімнатні квартири:
- в Івано-Франківську – на 24% до майже 15 тисяч гривень;
- у Чернівцях – на 22% до 14,2 тисячі гривень;
- у Тернополі – на 21% до 12 тисяч гривень.
В інших містах двокімнатні квартири також зросли в ціні:
- Ужгород – на 13% до 20,7 тисячі гривень;
- Львів та Рівне – на 12% до 19,8 тисячі та 11,2 тисячі гривень відповідно;
- Хмельницький – на 11% до 10 тисяч гривень.
Цікаво, що лише в Луцьку двокімнатні квартири подешевшали – на 7% до 13 тисяч гривень.
Вторинні ЖК для оренди в Луцьку / Фото Oreal
Оренда однокімнатних квартир теж стала дорожчою, але показники помірніші – в середньому +12%. Найбільше зростання зафіксоване в Чернівцях і Тернополі:
- Чернівці – на 25% до 12,4 тисячі гривень;
- Тернопіль – на 22% до 10,3 тисячі гривень;
- Івано-Франківськ – на 13% до 12,4 тисячі гривень;
- Луцьк – на 13% до 13 тисяч гривень;
- Хмельницький – на 11% до 10 тисяч гривень;
- Ужгород – на 6% до 16,8 тисячі гривень;
- Львів – на 4% до 16,5 тисячі гривень.
Рівне – єдине місто, де однокімнатні квартири не подорожчали, але й не подешевшали. Середня вартість залишилася без змін – 11 тисяч гривень за місяць.