OLX Нерухомість проаналізувала ситуацію на ринку довгострокової оренди житла в обласних центрах на Заході, а саме у Львові, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому та Чернівцях. 24 Канал розповідає, які зараз ціни на оренду в кожному місті та де зросли вони найбільше.

Цікаво Не Печерський: у якому районі Києва найбільше подорожчала оренда квартир

Ринок оренди в західних містах: які тепер ціни

Найпомітніше на ринку оренди подорожчали двокімнатні квартири:

в Івано-Франківську – на 24% до майже 15 тисяч гривень;

у Чернівцях – на 22% до 14,2 тисячі гривень;

у Тернополі – на 21% до 12 тисяч гривень.

В інших містах двокімнатні квартири також зросли в ціні:

Ужгород – на 13% до 20,7 тисячі гривень;

Львів та Рівне – на 12% до 19,8 тисячі та 11,2 тисячі гривень відповідно;

Хмельницький – на 11% до 10 тисяч гривень.

Цікаво, що лише в Луцьку двокімнатні квартири подешевшали – на 7% до 13 тисяч гривень.



Вторинні ЖК для оренди в Луцьку / Фото Oreal

Оренда однокімнатних квартир теж стала дорожчою, але показники помірніші – в середньому +12%. Найбільше зростання зафіксоване в Чернівцях і Тернополі:

Чернівці – на 25% до 12,4 тисячі гривень;

до 12,4 тисячі гривень; Тернопіль – на 22% до 10,3 тисячі гривень;

до 10,3 тисячі гривень; Івано-Франківськ – на 13% до 12,4 тисячі гривень;

Луцьк – на 13% до 13 тисяч гривень;

Хмельницький – на 11% до 10 тисяч гривень;

Ужгород – на 6% до 16,8 тисячі гривень;

Львів – на 4% до 16,5 тисячі гривень.

Рівне – єдине місто, де однокімнатні квартири не подорожчали, але й не подешевшали. Середня вартість залишилася без змін – 11 тисяч гривень за місяць.