OLX Недвижимость проанализировала ситуацию на рынке долгосрочной аренды жилья в областных центрах на Западе, а именно во Львове, Тернополе, Луцке, Ивано-Франковске, Ужгороде, Ровно, Хмельницком и Черновцах. 24 Канал рассказывает, какие сейчас цены на аренду в каждом городе и где выросли они больше всего.

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Рынок аренды в западных городах: какие теперь цены

Заметнее всего на рынке аренды подорожали двухкомнатные квартиры:

в Ивано-Франковске – на 24% до почти 15 тысяч гривен;

в Черновцах – на 22% до 14,2 тысячи гривен;

в Тернополе – на 21% до 12 тысяч гривен.

В других городах двухкомнатные квартиры также выросли в цене:

Ужгород – на 13% до 20,7 тысячи гривен;

Львов и Ровно – на 12% до 19,8 тысячи и 11,2 тысячи гривен соответственно;

Хмельницкий – на 11% до 10 тысяч гривен.

Интересно, что только в Луцке двухкомнатные квартиры подешевели – на 7% до 13 тысяч гривен.



Вторичные ЖК для аренды в Луцке / Фото Oreal

Аренда однокомнатных квартир тоже стала дороже, но показатели более умеренные – в среднем +12%. Наибольший рост зафиксирован в Черновцах и Тернополе:

Черновцы – на 25% до 12,4 тысячи гривен;

до 12,4 тысячи гривен; Тернополь – на 22% до 10,3 тысячи гривен;

до 10,3 тысячи гривен; Ивано-Франковск – на 13% до 12,4 тысячи гривен;

Луцк – на 13% до 13 тысяч гривен;

Хмельницкий – на 11% до 10 тысяч гривен;

Ужгород – на 6% до 16,8 тысяч гривен;

Львов – на 4% до 16,5 тысячи гривен.

Ровно – единственный город, где однокомнатные квартиры не подорожали, но и не подешевели. Средняя стоимость осталась без изменений – 11 тысяч гривен за месяц.