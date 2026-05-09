Аренда квартир во Львове стремительно дорожает: сколько теперь стоит жилье в разных районах

Во Львове и в дальнейшем сохраняется существенная разница в стоимости аренды квартир в зависимости от района и формата жилья. Самыми дорогими остаются районы вблизи центра и популярные спальные массивы, тогда как на окраинах еще можно найти более доступные варианты.

Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры во Львове?

Об актуальной стоимости аренды квартир во Львове свидетельствуют данные аналитики ЛУН по состоянию на 9 мая 2026 года.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове составляет 20 тысяч гривен в месяц. Двухкомнатное жилье сдают за 23 тысячи гривен, а трехкомнатное – за 30 тысяч гривен.

Дороже всего снимать однокомнатное жилье сейчас в Сиховском и Шевченковском районах. В среднем аренда там стоит 22 тысячи гривен в месяц.

Во Франковском районе цены ниже – 19,8 тысячи гривен. В Железнодорожном районе средняя стоимость аренды составляет 17,6 тысячи гривен.

Самое доступное жилье предлагают в Галицком районе, где однокомнатную квартиру можно арендовать в среднем за 16,9 тысячи гривен. В Лычаковском районе цены еще ниже – 15,4 тысячи гривен.

Где дороже всего арендовать двухкомнатную квартиру?

Среди двухкомнатных квартир самые высокие цены зафиксированы в Шевченковском районе – 26,4 тысячи гривен в месяц. Далее следует Франковский район, где цены составляют в среднем 24,2 тысячи. В Галицком районе аренда такого жилья стоит 22,5 тысячи гривен, а в Железнодорожном – 22 тысячи.

Самые дешевые двухкомнатные квартиры в аренду предлагают в Лычаковском районе – 20 тысяч гривен в месяц, а также Сиховском – 17,8 тысячи.

В сегменте трехкомнатного жилья статистика пока остается ограниченной. Для полноценного анализа данных мало.

Как изменились цены за год?

За последний год аренда квартир во Львове заметно подорожала почти во всех сегментах. Больше всего выросли цены на однокомнатное жилье – в среднем на 18%. Двухкомнатные квартиры также существенно прибавили в стоимости: за год аренда подорожала на 16%. Но настоящим лидером является трехкомнатное жилье, аренда которого за последний год стала дороже аж на 36%.

К слову, как говорится в отчете ЛУН за первый квартал 2026 года, во Львове люди в среднем тратят 59% средней зарплаты на аренду квартиры. За год этот показатель снизился на 8%.

Что будет с арендой во Львове дальше?

Эксперт по недвижимости Ирина Луханина в эксклюзивном комментарии 24 Каналу прогнозирует дальнейшее оживление рынка аренды в крупных городах, в частности и Львове, ближайшие месяцы.

По ее словам, наибольший спрос будет сохраняться в сегменте долгосрочной аренды – прежде всего на одно- и двухкомнатные квартиры в современных ЖК с хорошей транспортной доступностью. В таких категориях цены могут вырасти еще на 5 – 10%. Особенно быстро, отмечает Луханина, сдается жилье с автономным отоплением, резервным питанием и другими энергонезависимыми решениями.

Выигрывают те объекты, которые больше всего соответствуют запросу времени,

– подчеркнула эксперт.

В то же время во Львове активизируется и краткосрочная аренда. Толчком к этому становится внутренний туризм и увеличение количества поездок в западные регионы. Однако резкого скачка цен на рынке пока не ожидают.

Что известно об аренде жилья в целом по Украине?

В мае 2026 года самая дорогая аренда квартир в Украине сосредоточена преимущественно в западных городах и Киеве. Лидером по стоимости однокомнатного жилья остается Ужгород со средней ценой в 22 тысячи гривен в месяц. Львов также входит в перечень самых дорогих городов.

В то же время в прифронтовых городах жилье значительно дешевле. Например, в Харькове или Николаеве однокомнатную квартиру можно арендовать в несколько раз дешевле, чем во Львове или Ужгороде. Эксперты связывают такую разницу прежде всего с ситуацией безопасности и разным уровнем спроса в регионах.