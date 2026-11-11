В Италии бесплатно предоставляют жилье на 10 лет: могут ли его получить украинцы

В Италии предлагают бесплатное жилье на срок до 10 лет, причем расходы на ремонт берут на себя местные власти. Воспользоваться этим необычным предложением могут даже украинцы, но есть несколько условий.

Кто может получить бесплатное жилье в Италии на 10 лет

В итальянском регионе Калабрия решили привлечь новых жителей в городки и деревни, которые постепенно опустевают. Для этого запустили программу Ripopola Calabria, в рамках которой предлагают 50 домов в 26 населенных пунктах, пишет Calabria Europa.

Интересно! Жилье будет предоставляться без арендной платы на 10 лет, но в собственность его не передадут. Ремонт домов оплатят местные власти, а новым жильцам придется самостоятельно позаботиться лишь о мебели.

Претендовать на дома могут совершеннолетние люди, которые не менее трех лет проживают за пределами Калабрии и ранее не получали государственной помощи на приобретение жилья. При отборе преимущество могут иметь семьи с детьми, молодые пары и люди, планирующие работать в регионе.

Могут ли украинцы получить бесплатное жилье в Италии

Так, украинцы могут участвовать в программе, ведь ее правила не ограничивают кандидатов гражданством стран Европейского Союза. Подавать заявки разрешено и иностранцам из стран за пределами ЕС, в частности гражданам Украины.

Главное требование для таких кандидатов – наличие документа, подтверждающего право на законное проживание в Италии. Кроме того, украинцы должны соответствовать общим условиям программы, в частности, проживать за пределами Калабрии не менее трех лет. Отдельных преимуществ для граждан Украины не предусмотрено.

Заявки принимаются до 18 декабря 2026 года. Кандидаты могут выбрать до трех домов, но окончательное решение об их распределении будет приниматься по результатам конкурсного отбора.

Напомним, В Италии также продают дома за символическое 1 евро. Однако из-за расходов на ремонт и оформление документов такая недвижимость может обойтись в 80–100 тысяч евро.