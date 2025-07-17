Жилье почти бесплатно: какие программы действуют в Австралии для тех, кто нуждается

В Австралии есть различные программы, обеспечивающие социальное жилье для людей с низкими доходами, бездомных и тех, кто пережил насилие. Многие из этих программ действуют на уровне штатов: от программ государственного жилья в Виктории до программ строительства соцжилья и субсидирования аренды в Квинсленде.

Как подать заявку на социальное жилье в Австралии, к каким программам обращаться и сколько времени ожидать, передает 24 Канал со ссылкой на housing.vic.

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Как работает программа Public Housing?

Она рассчитана на людей с низким уровнем дохода, которые больше всего нуждаются. Это касается больше всего тех, кто пережил беспризорность, семейное насилие или имеет другие потребности. Управляется программа на уровне штата Виктории.

Для того, чтобы получить как государственное, так и общественное жилье в Австралии, стоит подать заявку в Victorian Housing Register (Жилищный реестр штата Виктория).

Напоминаем! В Австралии социальное жилье состоит из двух типов: государственного жилья, принадлежащего и управляемого правительством, и общественного жилья (которым управляют некоммерческие организации. Социальное жилье отличается от частной аренды тем, что распределяется в соответствии с потребностями человека, а не домохозяйства, которые конкурируют на рынке.

Как подать заявку:

На сайте реестра перейдите в раздел "Подача заявки на социальное жилье" и заполните там онлайн-заявление.

Добавьте подтверждение личности, статуса проживания и дохода.

Также, не забудьте прикрепить любые другие документы, необходимые для каждого лица, которая подает заявку.

Чего ожидать после подачи заявки?

После подачи лицо должно ожидать ответа, что зависит от определенных обстоятельств:

Это место, которое выбрали для жилья,

Количество заявок, которые уже зарегистрированы,

Люди, которые нуждаются в жилье по одной из категорий приоритетного доступа,

Количество жилья, пользующегося спросом, в определенном районе.

В то же время каждый, кто проживает в социальном жилье, должен платить аренду, которая не будет превышать 25% от общего дохода. В то же время сам доход люди состоит из заработной платы и выплаты от Centrelink и Министерства по делам ветеранов.

Заметьте! На уровне других штатов Австралии действуют такие программы:

– у Квинсленде действует Housing and Homelessness Action Plan, что строит новые социальные дома и дает средства на аренду жилья,

– в Южной Австралии действует Affordable Housing Program, то есть это программа для обеспечения жилья для людей со средним доходом с субсидированной арендой,

– а в Западной Австралии – Affordable Housing Strategy, предусматривающая строительство доступного жилья с арендой на 20 – 30% ниже рыночной.