Жилье почти даром: какие программы позволяют поселиться в Японии

В Японии существуют несколько официальных программ, которые позволяют получить бесплатную или частично бесплатную помощь с жильем. Эти программы рассчитаны на тех, кто попал в тяжелые финансовые обстоятельства, на лиц с инвалидностью, одиноких родителей и студентов-иммигрантов и тому подобное.

Какие программы для бесплатного жилья существуют в Японии и какие требования следует соблюдать, информирует 24 Канал.

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Housing Security Benefit

Эта программа программа оказывает поддержку по аренде жилья, где примерно покрывается 75% стоимости аренды. Рассчитано это на людей, которые потеряли жилье в результате безработицы, снижение доходов и тому подобное. В то же время выплаты продлятся где-то 3 месяца, но есть вероятность продолжить их.

Требования для лиц, претендующих на выплаты по программе – потеря доходов за последние 2 года, ограничения на сбережения (до 500 тысяч иен для одного и 780 тысяч иен для двоих), невысокие доходы и тому подобное.

Public Housing (Kōei Jūtaku)

По данным издания Cities Insiders, программа субсидируется правительством и ориентирована на малообеспеченные семьи. В соответствии с ней арендная плата за жилье снижена.

Критерии, которым должны соответствовать заявители на программу:

Лицо или лица являются жителями Токио или планируют переезд в столицу Японии, Доход домохозяйства ниже, чем установленный порог – этот размер варьируется в зависимости от муниципалитета, но в целом где-то около 158 тысяч – 259 тысяч иен в месяц, в зависимости от размера семьи, Не имеет в собственности недвижимость или значительных сбережений, Иностранные граждане должны иметь действительную визу и вид на жительство.

Программы повторного использования пустых домов (akiya banks)

В сельской части Японии существует программа, по которым старые или заброшенные дома отдают бесплатно или за символическую плату новым жителям, пишет Inaka Lifestyle.

Программа действительна в таких городах, как Омэ (префектура Токио), Ому (префектура Хоккайдо), Ситикасюку (префектура Мияги), Сано (префектура Тотиги) и др.

Обратите внимание! Программа не гарантирует полностью бесплатное жилье, ведь по ее условиям жители должны сделать ремонт или оплатить налоги. Кроме того, часто такие дома предназначены только для резидентов Японии.