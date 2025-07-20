Які програми для безоплатного житла існують в Японії та яких вимог слід дотримуватися, інформує 24 Канал.

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Housing Security Benefit

Ця програма надає підтримку щодо оренди житла, де приблизно покривається 75% вартості оренди. Розраховано це на людей, які втратили житло внаслідок безробіття, зниження доходів тощо. Водночас виплати триватимуть десь 3 місяці, але є ймовірність продовжити їх.

Вимоги для осіб, які претендують на виплати по програмі – втрата доходів за останніх 2 роки, обмеження на заощадження (до 500 тисяч єн для одного й 780 тисяч єн для двох), невисокі доходи тощо.

Public Housing (Kōei Jūtaku)

За даними видання Cities Insiders, програма субсидується урядом й орієнтована на малозабезпечені сім'ї. Відповідно до неї орендна плата за житло знижена.

Критерії, яким повинні відповідати заявники на програму:

Особа чи особи є мешканцями Токіо або ж планують переїзд у столицю Японії, Дохід домогосподарства нижчий, аніж встановлений поріг – цей розмір варіюється залежно від муніципалітету, але загалом десь близько 158 тисяч – 259 тисяч єн на місяць, залежно від розміру сім'ї, Не має у власності нерухомість або ж значних заощаджень, Іноземні громадяни повинні мати дійсну візу та посвідку на проживання.

Програми повторного використання порожніх будинків (akiya banks)

В сільській частині Японії існує програма, за якими старі або ж покинуті будинки віддають безкоштовно або за символічну плату новим мешканцям, пише Inaka Lifestyle.

Програма дійсна в таких містечках, як Оме (префектура Токіо), Ому (префектура Хоккайдо), Сітікасюку (префектура Міяґі), Сано (префектура Тотіґі) тощо.

Зауважте! Програма не гарантує повністю безкоштовне житло, адже за її умовами мешканці повинні зробити ремонт або оплатити податки. Крім того, часто такі будинки призначені лише для резидентів Японії.