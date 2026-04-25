В 3 областях государство оплатит ремонт жилья: кто может подать заявку
- Программа бесплатного ремонта жилья действует в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях и ориентирована на внутренне перемещенных лиц и семьи в сложных жизненных обстоятельствах.
- Заявки на участие можно подать онлайн или через горячую линию, после чего специалисты оценивают состояние жилья и принимают решение о возможности ремонта.
Некоторые украинцы могут получить бесплатный ремонт жилья по новой программе поддержки. Она действует только в отдельных регионах и имеет четкие требования, поэтому воспользоваться помощью смогут не все.
Кто может получить бесплатный ремонт жилья?
Программа ориентирована прежде всего на внутренне перемещенных лиц, которые уже живут в этом жилье и имеют документы на него, пишет Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета.
Сам статус ВПЛ не дает автоматического права на участие. Прежде всего выбирают семьи в сложных жизненных обстоятельствах. Среди них многодетные семьи, люди с инвалидностью, одинокие родители и другие, кому сложно самостоятельно оплатить ремонт.
Также учитывают, где именно живет семья. Чаще помощь получают жители сел и небольших городов, где меньше возможностей и хуже жилищные условия.
Подать заявку могут жители Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей. В этих регионах жилье чаще всего нуждается в восстановлении из-за последствий войны и проблем с инфраструктурой.
Какое жилье будут ремонтировать?
Помощь дают для жилья, которое не пригодно для нормального проживания. Речь идет не об обновлении интерьера, а о базовых вещах, без которых невозможно жить.
Основаниями для участия могут быть:
- отсутствие водоснабжения или санузла;
- неисправное отопление или канализация;
- влажность, грибок или холодные стены;
- старые окна, которые не удерживают тепло;
- проблемный пол или сложный доступ для маломобильных людей.
В таких случаях в помещении выполняют основные работы. Могут заменить окна и двери, отремонтировать крышу, утеплить стены и пол, а также восстановить электричество, воду и канализацию.
Как подать заявку на участие в программе?
Подать заявку можно быстро и без сложных процедур. Нужно заполнить короткую онлайн-форму или позвонить на горячую линию.
После этого специалисты проверяют данные и оценивают состояние жилья. Они выясняют, подходит ли оно под условия программы. Окончательное решение принимают после осмотра помещения.
Подача заявки не означает, что ремонт сделают сразу. Из-за ограниченных ресурсов помощь получают те семьи, которые действительно в этом нуждаются больше всего и соответствуют всем условиям.
Какие квартиры правительство планирует бесплатно отдавать ВПЛ?
Квартиры и дома, которые годами стоят пустыми, планируют передать для проживания ВПЛ. Правительство вместе с партнерами запускает пилотный проект по отбору помещений в трех областях, чтобы переоборудовать их под социальное жилье, отмечают в Министерстве развития общин и территорий.
Пилотный этап стартует в Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской областях. Именно там проводят инвентаризацию свободных зданий и сформируют перечень потенциальных объектов для переоборудования.