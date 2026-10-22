Покупка квартиры по доверенности: одна проверка убережет от потери жилья

Покупка квартиры по доверенности может обернуться потерей денег, если продавец отзовет документ. Однако одна проверка перед подписанием договора поможет покупателю избежать такой ситуации.

Чем опасна покупка квартиры по доверенности

Как пояснила риелтор Оксана Чуйко, главная опасность заключается в возможности внезапной отмены документа. Владелец жилья может отозвать выданную за границей доверенность в любой момент – даже за час до подписания документов.

Если договор подписан на основании аннулированной доверенности, бывший владелец легко признает сделку недействительной через суд. В результате недвижимость возвращается продавцу, а покупатель остается без квартиры и рискует годами возвращать свои средства.

Как проверить доверенность перед покупкой квартиры

Если владелец квартиры находится за границей, покупателю стоит настаивать на оформлении доверенности именно в консульстве Украины. Такой документ вносится в Единый реестр доверенностей (ЕРД), где нотариус может проверить, остается ли он в силе.

Обратите внимание, что эту проверку следует провести за несколько минут до подписания договора купли-продажи, ведь владелец может отозвать доверенность даже незадолго до заключения сделки.

Также покупателю рекомендуют связаться с ним посредством видеозвонка и попросить показать загранпаспорт, а также лично подтвердить согласие на продажу квартиры.

В договоре купли-продажи необходимо указать реальную стоимость квартиры без занижения цены. Если сделку признают недействительной, покупателю может быть сложно вернуть всю уплаченную сумму. Если продавец настаивает на занижении цены или отказывается от видеосвязи, эксперты советуют отказаться от покупки.

Напомним, в Украине предлагают ввести новые правила работы риелторов. Законопроект предусматривает обязательную аккредитацию специалистов, требования к их профессиональной подготовке и ответственность за нарушения. На данный момент документ еще не принят.