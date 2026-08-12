Недостаточно просто просмотреть документы: что нужно проверить перед покупкой жилья на вторичном рынке

При покупке квартиры на вторичном рынке одного осмотра жилья недостаточно. Чтобы не потерять деньги после заключения сделки, покупателю следует проверить владельца и документы.

Что нужно проверить перед покупкой квартиры на вторичном рынке

Задатку или значительной части суммы не стоит передавать до проверки продавца и самой квартиры. Сначала нужно убедиться, что человек действительно имеет право продавать жилье, рассказала руководитель ЮК "Prima Leader Group", адвокат Дина Дрижакова в комментарии 24 Канала.

Отдельно стоит проверить, кто именно является владельцем квартиры. Если ее продает представитель, нужно ознакомиться с доверенностью и выяснить, дает ли она право заключать такую сделку от имени владельца.

Квартиру также стоит проверить в Государственном реестре вещных прав. Там содержатся данные о владельце, дате и основании возникновения права собственности. Также стоит выяснить, нет ли ареста, ипотеки, запрета на отчуждение или других обременений.

Отдельно стоит проверить, как квартира перешла к нынешнему владельцу. Правоустанавливающий документ покажет, на каком основании он получил жилье. Особенно внимательно стоит проверять квартиры, которые недавно перешли по наследству, были получены по решению суда или несколько раз перепродавались за короткий срок.

Фактическую планировку жилья желательно сверить с техническим паспортом. Если владелец самовольно изменил планировку, это может создать проблемы уже для нового владельца. Также нужно выяснить, не была ли квартира приобретена в браке. В таком случае для продажи может потребоваться письменное согласие второго супруга.

Передавать деньги и подписывать договор стоит только после проверки квартиры и документов. Условия расчета лучше заранее обсудить с нотариусом, особенно если продавец просит большой аванс. Нотариус проверяет документы, личность и полномочия сторон, а после оформления сделки право собственности покупателя регистрируется в Государственном реестре вещных прав.

Напомним, проверить, кому на самом деле принадлежит квартира или дом, можно через Государственный реестр вещных прав на портале "Дия". В справке содержатся данные о владельце, зарегистрированные права на недвижимость, ипотеку, запреты на отчуждение и другие обременения.