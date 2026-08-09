Как проверить, кто является владельцем жилья

Официальные сведения о правах на квартиру, дом или другую недвижимость содержатся в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Получить информацию можно через соответствующую услугу на портале "Дия".

Электронная справка в 2026 году стоит 40 гривен. Чтобы проверить данные о жилье, необходимо:

Авторизоваться на портале "Дія". Найти услугу "Информация из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество". Заполнить заявление на получение информации. Указать данные о лице или объекте недвижимости, по которым будет проводиться поиск. Выбрать нужные критерии поиска. Оплатить административный сбор. После формирования справки скачать ее в формате PDF и проверить сведения о жилье.

В настоящее время на странице "Действия" указано, что онлайн-услуга временно недоступна в связи с техническими усовершенствованиями. Получить информацию из реестра в таком случае можно офлайн – для этого необходимо обратиться в любой ЦПАУ, независимо от зарегистрированного места жительства.

Какие данные о жилье можно увидеть в справке

Полученная справка содержит не только информацию о владельце. Она формируется на основе сведений из нескольких государственных реестров, поэтому позволяет проверить сам объект недвижимости, зарегистрированные права на него и возможные ограничения.

В частности, в справке можно увидеть:

сведения об объекте недвижимости;

зарегистрированное право собственности и данные о владельце;

другие вещные права на недвижимость;

информацию об ипотеке;

запреты на отчуждение и другие зарегистрированные обременения.

Таким образом можно сопоставить информацию о человеке, называющем себя владельцем квартиры или дома, с официальными данными о недвижимости.

Напомним, перед покупкой квартиры стоит проверить не только документы продавца, но и данные о самом жилье. В частности, важно выяснить, нет ли на недвижимости ареста, ипотеки или запрета на отчуждение, а также проверить техпаспорт и информацию о зарегистрированных в квартире лицах.