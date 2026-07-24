Можно ли покупать жилье во время военного положения

Военное положение не запрещает украинцам покупать и продавать квартиры, частные дома или земельные участки. Сделку удостоверяет нотариус, имеющий доступ к государственным реестрам, а право собственности после подписания договора регистрируется на имя покупателя, пишет 24 Канал.

В то же время могут возникнуть сложности, если недвижимость расположена на временно оккупированной территории или в регионе, где из-за ситуации с безопасностью ограничена работа реестров. В таких случаях провести полную проверку и оформить сделку может быть сложно.

Какие документы нужно проверить перед сделкой

Перед покупкой квартиры следует проверить:

документ, на основании которого продавец получил право собственности;

данные о владельце и обременениях в Государственном реестре вещных прав;

технический паспорт и соответствие фактической планировке;

информацию о зарегистрированных в квартире лицах;

согласие второго супруга, если жилье является совместной собственностью;

документы, что касаются прав несовершеннолетних;

документы на земельный участок, если приобретается частный дом.

Перед заключением сделки следует проверить оригиналы документов и сверить указанные в них данные.

Как проверить квартиру и ее владельца

Перед подписанием договора необходимо выяснить, нет ли на квартиру ареста, ипотеки или запрета на отчуждение. Судебные споры, касающиеся жилья или продавца, можно найти в Едином государственном реестре судебных решений. Самого владельца стоит проверить в Едином реестре должников и системе исполнительных производств.

Напомним, особого внимания требуют квартиры, которые неоднократно перепродавались за короткий срок или недавно были получены по наследству. В таких случаях важно проверить всю историю перехода права собственности.