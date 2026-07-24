Можно ли покупать жилье во время военного положения
Военное положение не запрещает украинцам покупать и продавать квартиры, частные дома или земельные участки. Сделку удостоверяет нотариус, имеющий доступ к государственным реестрам, а право собственности после подписания договора регистрируется на имя покупателя, пишет 24 Канал.
В то же время могут возникнуть сложности, если недвижимость расположена на временно оккупированной территории или в регионе, где из-за ситуации с безопасностью ограничена работа реестров. В таких случаях провести полную проверку и оформить сделку может быть сложно.
Какие документы нужно проверить перед сделкой
Перед покупкой квартиры следует проверить:
- документ, на основании которого продавец получил право собственности;
- данные о владельце и обременениях в Государственном реестре вещных прав;
- технический паспорт и соответствие фактической планировке;
- информацию о зарегистрированных в квартире лицах;
- согласие второго супруга, если жилье является совместной собственностью;
- документы, что касаются прав несовершеннолетних;
- документы на земельный участок, если приобретается частный дом.
Перед заключением сделки следует проверить оригиналы документов и сверить указанные в них данные.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Как проверить квартиру и ее владельца
Перед подписанием договора необходимо выяснить, нет ли на квартиру ареста, ипотеки или запрета на отчуждение. Судебные споры, касающиеся жилья или продавца, можно найти в Едином государственном реестре судебных решений. Самого владельца стоит проверить в Едином реестре должников и системе исполнительных производств.
Напомним, особого внимания требуют квартиры, которые неоднократно перепродавались за короткий срок или недавно были получены по наследству. В таких случаях важно проверить всю историю перехода права собственности.