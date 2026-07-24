Чи можна купувати житло під час воєнного стану
Воєнний стан не забороняє українцям купувати та продавати квартири, приватні будинки чи земельні ділянки. Угоду посвідчує нотаріус, який має доступ до державних реєстрів, а право власності після підписання договору реєструють за покупцем, пише 24 Канал.
Водночас складнощі можуть виникнути, якщо нерухомість розташована на тимчасово окупованій території або в регіоні, де через безпекову ситуацію обмежена робота реєстрів. У таких випадках провести повну перевірку та оформити угоду може бути складно.
Які документи потрібно перевірити перед угодою
Перед купівлею квартири варто перевірити:
- документ, на підставі якого продавець отримав право власності;
- дані про власника та обтяження в Державному реєстрі речових прав;
- технічний паспорт і відповідність фактичного планування;
- інформацію про зареєстрованих у квартирі людей;
- згоду другого з подружжя, якщо житло є спільною власністю;
- документи, що стосуються прав неповнолітніх;
- документи на земельну ділянку, якщо купують приватний будинок.
Перед угодою варто перевірити оригінали документів і звірити зазначені в них дані.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Як перевірити квартиру та її власника
До підписання договору потрібно з'ясувати, чи немає на квартирі арешту, іпотеки або заборони на відчуження. Судові спори щодо житла чи продавця можна знайти в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Самого власника варто перевірити в Єдиному реєстрі боржників і системі виконавчих проваджень.
Нагадаємо, окремої уваги потребують квартири, які неодноразово перепродавали за короткий час або нещодавно отримали у спадщину. У таких випадках важливо перевірити всю історію переходу права власності.