Чи можна купувати житло під час воєнного стану

Воєнний стан не забороняє українцям купувати та продавати квартири, приватні будинки чи земельні ділянки. Угоду посвідчує нотаріус, який має доступ до державних реєстрів, а право власності після підписання договору реєструють за покупцем, пише 24 Канал.

Водночас складнощі можуть виникнути, якщо нерухомість розташована на тимчасово окупованій території або в регіоні, де через безпекову ситуацію обмежена робота реєстрів. У таких випадках провести повну перевірку та оформити угоду може бути складно.

Які документи потрібно перевірити перед угодою

Перед купівлею квартири варто перевірити:

документ, на підставі якого продавець отримав право власності;

дані про власника та обтяження в Державному реєстрі речових прав;

технічний паспорт і відповідність фактичного планування;

інформацію про зареєстрованих у квартирі людей;

згоду другого з подружжя, якщо житло є спільною власністю;

документи, що стосуються прав неповнолітніх;

документи на земельну ділянку, якщо купують приватний будинок.

Перед угодою варто перевірити оригінали документів і звірити зазначені в них дані.

Як перевірити квартиру та її власника

До підписання договору потрібно з'ясувати, чи немає на квартирі арешту, іпотеки або заборони на відчуження. Судові спори щодо житла чи продавця можна знайти в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Самого власника варто перевірити в Єдиному реєстрі боржників і системі виконавчих проваджень.

Нагадаємо, окремої уваги потребують квартири, які неодноразово перепродавали за короткий час або нещодавно отримали у спадщину. У таких випадках важливо перевірити всю історію переходу права власності.