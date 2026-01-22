Временное жилье для киевлян без отопления: что предлагает БФ "Миссия Хансена"

В Киеве часть жителей до сих пор остается без отопления из-за проблем с теплоснабжением в многоэтажках. На фоне морозов благотворители открыли возможность временного расселения для людей из "замерзших" домов.

Что делать киевлянам, которые до сих пор без отопления?

Для жителей домов, где тепло так и не появилось, благотворительный фонд предложил временное жилье, сообщают на инстаграм странице hansen.ukrainian.mission.

Инициатива рассчитана на киевлян, чьи дома остались без отопления после аварий и повреждений инфраструктуры. Поселение возможно как для отдельных людей, так и для семей. Жилье предоставляют на период холодов, пока ситуация с теплоснабжением не стабилизируется.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо обратиться к координаторам фонда и подтвердить отсутствие отопления по месту жительства. В первую очередь помощь оказывают людям пожилого возраста, семьям с детьми и тем, кто не имеет альтернатив для временного проживания.

Сколько свободных мест осталось?

Сейчас благотворительный фонд "Миссия Хансена в Украине" имеет возможность разместить более 100 человек в нескольких локациях, отметила одна из участников команды мецената Делла Лоя Хансена, Елена Денисенко. Свободные места распределены между квартирами и общежитием.

8 квартир в Hansen Apartments в Софиевской Борщаговке – до 40 человек;

7 квартир на ул. Межевой, 7 – до 24 человек;

10 квартир в городке Хансена в селе Тарасовка Фастовского – до 20 семей;

места в общежитии городка Хансена в Тарасовке – до 35 человек.

Кто реализует инициативу?

Проект воплощает благотворительная организация Украинская миссия Хансена, которую основал американский предприниматель и филантроп Делл Лой Хансен. Организация уже несколько лет работает в Украине и сосредотачивается на обеспечении жильем людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Отдельно от экстренного расселения, еще в декабре было объявлено о запуске масштабного государственного жилищного проекта для внутренне перемещенных лиц в Киевской области. Его финансирование обеспечивает Европейский банк реконструкции и развития.

Проект предусматривает строительство энергоэффективного государственного жилья, которое будет оставаться в собственности государства и предоставляться в долгосрочную аренду. На первом этапе финансирование направили 7 миллионов евро, а общий объем кредита составляет 100 миллионов евро.