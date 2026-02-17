Польский ютубер начал отапливать дом пончиками: что из этого вышло

Польский ютубер решил проверить, можно ли отапливать дом обычными пончиками. Он опубликовал видео эксперимента на своем ютуб-канале, где показал процесс загрузки печи, горения и сравнение стоимости пончиков и пеллет.

Почему блогер решил отапливать дом пончиками?

Автор ютуб-канала AdBuster Марек Хоффманн обратил внимание на резкий рост цен на пеллеты и решил попробовать отапливать дом пончиками, пишет zielona.interia.pl.

Ютубер заметил, что пончики из супермаркета имеют значительную энергетическую ценность, поэтому решил сравнить их с традиционным топливом. Для эксперимента он купил 133 пончика по 9 грошей за штуку.

Общая масса составляла примерно 10 килограммов, а цена – 12 злотых, что на 7 злотых дешевле, чем такое же количество пеллет.

Блогер также отметил, что во время акций цена пончиков может быть еще ниже – около 5 грошей за штуку. В таком случае 10 килограммов такого "топлива" стоили бы около 7 злотых, что делает его еще дешевле по сравнению с традиционным вариантом.

Как проходил эксперимент и каков был результат?

Для проверки Марек Хоффманн использовал печь в своем доме. Он заполнил камеру сгорания пончиками, а затем поджег разжигатель, чтобы начать процесс горения.

Интересно! В видео блогер рассказал, что ему пришлось выжимать из пончиков джем ради своего эксперимента.

Вскоре температура внутри печи поднялась до нескольких сотен градусов по Цельсию. Пончики смогли поддерживать горение и обеспечивать тепло в течение более пяти часов.

Однако эксперимент носил скорее демонстрационный характер и был направлен на сравнение стоимости различных видов "топлива". Сам блогер обратил внимание, что калорийность продуктов и их фактическая эффективность как топлива могут отличаться, поэтому такие альтернативы нельзя рассматривать как полноценную замену традиционным источникам тепла.

Эксперимент вызвал резонанс в сети и стал примером того, как рост стоимости энергоресурсов может заставлять людей искать нестандартные решения для отопления жилья.

Чем еще отапливали дом?