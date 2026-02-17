Чому блогер вирішив опалювати будинок пончиками?

Автор ютуб-каналу AdBuster Марек Хоффманн звернув увагу на різке зростання цін на пелети й вирішив спробувати опалювати будинок пончиками, пише zielona.interia.pl.

Ютубер зауважив, що пончики з супермаркету мають значну енергетичну цінність, тому вирішив порівняти їх із традиційним паливом. Для експерименту він купив 133 пончики по 9 грошів за штуку.

Загальна маса становила приблизно 10 кілограмів, а ціна – 12 злотих, що на 7 злотих дешевше, ніж така сама кількість пелет.

Блогер також зазначив, що під час акцій ціна пончиків може бути ще нижчою – близько 5 грошів за штуку. У такому випадку 10 кілограмів такого "палива" коштували б близько 7 злотих, що робить його ще дешевшим порівняно з традиційним варіантом.

Як проходив експеримент і який був результат?

Для перевірки Марек Хоффманн використав піч у своєму будинку. Він заповнив камеру згоряння пончиками, а потім підпалив розпалку, щоб розпочати процес горіння.

Цікаво! У відео блогер розповів, що йому довелося вичавлювати з пончиків джем заради свого експерименту.

Невдовзі температура всередині печі піднялася до кількох сотень градусів за Цельсієм. Пончики змогли підтримувати горіння і забезпечувати тепло протягом понад п'яти годин.

Однак експеримент мав радше демонстраційний характер і був спрямований на порівняння вартості різних видів "палива". Сам блогер звернув увагу, що калорійність продуктів і їхня фактична ефективність як палива можуть відрізнятися, тому такі альтернативи не можна розглядати як повноцінну заміну традиційним джерелам тепла.

Експеримент викликав резонанс у мережі та став прикладом того, як зростання вартості енергоресурсів може змушувати людей шукати нестандартні рішення для опалення житла.

