Як виглядає будинок Івани Трамп?

Це шестиповерхова історична будівля з фасадом у стилі неоренесансу, збудована наприкінці 19 століття, пише Realtor.com.

Дивіться також Конфлікт на Близькому Сході вдарив по Дубаю: ціни на житло полетіли вниз

Загальна площа будинку становить близько 810 квадратних метрів. Усередині облаштовано п'ять спалень і п'ять ванних кімнат. Будинок має простору вітальню для заходів, окрему їдальню, дві кухні та бібліотеку. Між поверхами встановлений приватний ліфт, а центральні сходи проходять через увесь дім і є однією з архітектурних цікавинок інтер'єру.

Як виглядав будинок Івани Трамп / Фото Realtor.com

Інтер'єри зберігали стиль самої Івани Трамп. У приміщеннях багато мармуру, позолоти, кришталевих люстр, декоративних колон і дзеркал. Стіни оздоблені текстилем і панелями з різьбленням. Частина кімнат оформлена у яскравих відтінках рожевого та золотого, що створює впізнавану атмосферу 1990-х років.

Як змінювалась ціна будинку?

Будинок виставили на продаж наприкінці 2022 року після смерті власниці. Спочатку за нього просили 26,5 мільйона доларів. У 2023 році ціну зменшили до 22,5 мільйона, згодом до 19,5 мільйона, а у 2025 році до 17,9 мільйона.

Фінальна його вартість становила 14 мільйонів доларів, повідомили The Wall Street Journal. Експерти зазначали, що старий інтер'єр і специфічні стилістичні рішення Івани могли стримувати частину потенційних покупців, попри розташування в престижному районі та історичну цінність.

Цікаво! Івана Трамп придбала будинок за 2,5 мільйона доларів у 1992 році після розлучення з Дональдом Трампом. Вона прожила тут понад 30 років. Саме в цьому таунхаусі її знайшли мертвою у липні 2022 року. Причиною смерті судмедексперти назвали травми, отримані внаслідок падіння сходами.

Які ще відомі будинки виставили на продаж?