Как выглядит дом Иваны Трамп?

Это шестиэтажное историческое здание с фасадом в стиле неоренессанса, построено в конце 19 века, пишет Realtor.com.

Общая площадь дома составляет около 810 квадратных метров. Внутри обустроены пять спален и пять ванных комнат. Дом имеет просторную гостиную для мероприятий, отдельную столовую, две кухни и библиотеку. Между этажами установлен частный лифт, а центральная лестница проходит через весь дом и является одной из архитектурных изюминок интерьера.

Как выглядел дом Иваны Трамп / Фото Realtor.com

Интерьеры сохраняли стиль самой Иваны Трамп. В помещениях много мрамора, позолоты, хрустальных люстр, декоративных колонн и зеркал. Стены отделаны текстилем и панелями с резьбой. Часть комнат оформлена в ярких оттенках розового и золотого, что создает узнаваемую атмосферу 1990-х годов.

Как менялась цена дома?

Дом выставили на продажу в конце 2022 года после смерти владелицы. Сначала за него просили 26,5 миллиона долларов. В 2023 году цену уменьшили до 22,5 миллиона, впоследствии до 19,5 миллиона, а в 2025 году до 17,9 миллиона.

Финальная его стоимость составляла 14 миллионов долларов, сообщили The Wall Street Journal. Эксперты отмечали, что старый интерьер и специфические стилистические решения Иваны могли сдерживать часть потенциальных покупателей, несмотря на расположение в престижном районе и историческую ценность.

Интересно! Ивана Трамп приобрела дом за 2,5 миллиона долларов в 1992 году после развода с Дональдом Трампом. Она прожила здесь более 30 лет. Именно в этом таунхаусе ее нашли мертвой в июле 2022 года. Причиной смерти судмедэксперты назвали травмы, полученные в результате падения по лестнице.

