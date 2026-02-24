Пенсионерка выиграла имение за 4,5 миллиона и продала его через несколько месяцев: что произошло
- Британка Джун Смит выиграла трехэтажный особняк в Фоуи стоимостью 4,5 миллиона фунтов, но решила продать его, чтобы поддержать финансово своих детей и внуков.
- После продажи она приобрела меньший дом в том же регионе, что больше соответствует ее потребностям и образу жизни.
Семидесятисемилетняя британка выиграла роскошный особняк у моря, но после нескольких месяцев в новом доме она решила продать недвижимость и распорядиться деньгами иначе.
Какой дом она получила?
Пенсионерка Джун Смит стала победительницей розыгрыша. Призом был трехэтажный особняк в прибрежном городке Фоуи в графстве Корнуолл, пишет Mirror.
Дом с панорамными окнами и видом на море имеет шесть спален, просторную кухню, несколько ванных комнат и большие террасы.
Дом, который выиграла Джун Смит / Фото Mirror
Рыночная стоимость недвижимости оценивалась в 4,5 миллиона фунтов стерлингов, то есть около 6 миллионов долларов. Вместе с домом женщина получила и денежный бонус для покрытия расходов на содержание.
Почему она решила продать особняк?
Несмотря на престижность жилья, женщина призналась, что не планировала кардинально менять образ жизни. По ее словам, приоритетом стала финансовая поддержка троих детей и шести внуков.
Поместье в графстве Корнуолл за 4,5 миллиона фунтов стерлингов / Фото Mirror
Продажа дома позволила семье закрыть ипотечные кредиты, помочь с покупкой жилья и создать собственный бизнес. Джун объяснила, что для нее важнее видеть стабильность детей в будущем, чем жить в роскошном поместье.
Я знала, что хочу получить огромную сумму денег, продав дом, но я также знала, что хочу провести там одно большое, настоящее семейное лето, прежде чем мы что-то сделаем,
– поделилась она.
Как изменилась ее жизнь после продажи?
После продажи женщина приобрела меньший дом в том же регионе. По ее словам, он больше соответствует ее потребностям и образу жизни.
Я прошла путь от жизни на одну пенсию до владелицы особняка. Это до сих пор звучит безумно, когда я произношу эти слова вслух. Я честно говоря, думала, что это какая-то шутка,
– рассказала Джун.
Выигрыш полностью изменил ее финансовую ситуацию, однако она не стремилась к демонстративной роскоши. Вместо этого она выбрала практический вариант и сосредоточилась на поддержке семьи.
