Сколько стоил дом?

Дом расположен на Сицилии в городке Муссомели, который стал известным благодаря программам по продаже старого жилья, сообщает The Sun.

За трехэтажное сооружение женщина заплатила лишь 27 тысяч евро. На момент покупки это составляло около 23 тысяч фунтов стерлингов, что значительно меньше средней стоимости жилья даже в небольших городах Европы.

Дом был заброшен более 30 лет. Новая владелица Кики сразу учитывала, что основные расходы будут связаны не с покупкой, а с восстановлением жилья. Она рассказала, что планирует потратить на ремонт в пять раз больше, то есть около 130 тысяч евро.

Как выглядит дом?

Дом имеет три этажа и сложную внутреннюю планировку. Всего в нем 17 комнат, соединенных коридорами и лестницами. Внешне сооружение выглядит довольно эффектно благодаря сразу семи балконам, которые выходят на узкую улицу старого города.

В некоторых помещениях видно открытые деревянные балки под потолком и старую керамическую плитку на полу. Раньше в доме была большая комната, похожая на библиотеку. Книги в продажу не входили, однако новая владелица нашла там копию картины Моны Лизы, которую решила оставить как часть интерьера.

Копия картины, которую нашла Кики в доме / Скриншот 24 Канала

Еще одна особенность заключается в том, что здание имеет семь отдельных входов. Из-за исторического статуса сооружения их нельзя просто закрыть или перестроить без специальных разрешений, что усложняет проект реконструкции.

Что пишут в комментариях?

После публикации видео в тикток история быстро разошлась по сети. Ролики о старом доме уже собрали более пяти миллионов просмотров, а пользователи активно следят за ходом работ.

В комментариях много слов поддержки и восхищения. Люди пишут, что дом имеет невероятный потенциал и может стать настоящей жемчужиной после ремонта. Некоторые шутят, что постоянные подъемы по лестнице заменят спортзал, а другие интересуются, не планирует ли владелица сделать из дома отель.

На своей странице под ником gucci.spice Кики объяснила, что это личный жилой проект и она восстанавливает дом прежде всего для себя.

