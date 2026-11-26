Жилье на левом берегу Киева часто считают бюджетным вариантом, однако в некоторых районах правого берега квартиры можно приобрести на 500 тысяч гривен дешевле. За последний год на столичном рынке сформировались две противоположные тенденции – аренда в основном дешевеет, а покупка жилья дорожает.

Сколько стоит аренда квартиры на левом и правом берегах Киева

По данным исследования OLX Недвижимость для 24 Канала, в ноябре 2026 года дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру можно в Деснянском районе – за 8,5 тысячи гривен в месяц. В Днепровском районе медианная цена достигает 12 тысяч гривен, в Дарницком – 14 тысяч гривен.

На правом берегу Киева разрыв между ценами на аренду значительно больше. Медианная стоимость аренды однокомнатных квартир по районам такая:

Святошинский – 13 тысяч гривен;

Оболонский – 14 тысяч гривен;

Соломенский – 14,9 тысячи гривен;

Подольский – 18 тысяч гривен;

Голосеевский – 18 тысяч гривен;

Шевченковский – 19 тысяч гривен;

Печерский – 34 тысячи гривен.

За год больше всего аренда подешевела в Печерском районе – на 19%, с 42 до 34 тысяч гривен. В Шевченковском цены снизились на 14%, в Голосеевском – на 10%. На левом берегу изменения были менее заметными: в Дарницком районе аренда подешевела на 7%, в Деснянском – на 6%, а в Днепровском цена не изменилась.

Где в Киеве выгоднее покупать квартиру – на левом или правом берегу

Самые доступные квартиры предлагаются в Деснянском районе, однако сразу три района правого берега дешевле Дарницкого – Святошинский, Соломенский и Оболонский. В частности, в Святошинском за однокомнатную квартиру просят на 500 тысяч гривен меньше, чем в Дарницком.

Дороже всего покупать жилье в центральных районах столицы – Печерском и Шевченковском. Медианная стоимость однокомнатных квартир в Киеве по районам такая:

Деснянский – 1,9 миллиона гривен;

Святошинский – 2,3 миллиона гривен;

Соломенский – 2,6 миллиона гривен;

Оболонский – 2,7 миллиона гривен;

Днепровский – 2,7 миллиона гривен;

Дарницкий – 2,8 миллиона гривен;

Голосеевский – 3,5 миллиона гривен;

Подольский – 3,5 миллиона гривен;

Шевченковский – 4,1 миллиона гривен;

Печерский – почти 6,9 миллиона гривен.

Несмотря на существенное подешевение аренды в Печерском районе, цены на покупку квартир здесь выросли больше всего – на 6%. В Деснянском жилье подорожало на 5%, в Оболонском – на 4%, в Святошинском – на 3%. Цены снизились лишь в трех районах: Соломенском – на 5%, Шевченковском – на 2% и Дарницком – на 1%.

По данным Kyiv Safety, наибольшее количество российских ударов с 2022 года пришлось на Дарницкий район. Шевченковский также входит в число районов с наибольшим количеством ударов, однако остается одним из самых дорогих для арендаторов и покупателей. Ведь помимо безопасности и автономности жилья, на цены влияют развитость инфраструктуры, транспортное сообщение, тип и состояние дома.

Напомним, в зависимости от города Украиныстоимость покупки однокомнатной квартиры равна расходам на ее аренду в течение 8–19 лет. В Киеве этот период составляет около 17 лет: при ежемесячной арендной плате в 15 тысяч гривен расходы сравняются со стоимостью квартиры в 3,1 миллиона гривен.