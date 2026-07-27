Разница в десятки тысяч долларов: где в Одессе самые дорогие квартиры

Цены на жилье в Одессе заметно разнятся в зависимости от района. В июле квартиры на вторичном рынке продолжают дорожать, а на первичке стоимость квадратного метра в премиумсегменте превышает 80 тысяч гривен.

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке Одессы

По состоянию на июль 2026 однокомнатная квартира на вторичном рынке Одессы стоит около 48 тысяч долларов, двухкомнатная – 69 тысяч, а трехкомнатная – 90 тысяч долларов. За год цены выросли на 10%, 9% и 6% соответственно.

В последние полгода двухкомнатные квартиры подорожали на 8% в долларах. В то же время цены зависят от района: самое дорогое – в Приморском, самое дешевое – в Пересыпском.

Однокомнатные квартиры:

Приморский район – 64 тысячи долларов;

Киевский – 50 тысяч долларов;

Хаджибейский – 41 тысяча долларов;

Пересыпский – 33 тысячи долларов.

Двухкомнатные квартиры:

Приморский район – 90 тысяч долларов;

Киевский – 73 тысячи долларов;

Хаджибейский – 62 тысячи долларов;

Пересыпский – 47 тысяч долларов.

Трехкомнатные квартиры:

Приморский район – 130 тысяч долларов;

Киевский – 92 тысячи долларов;

Хаджибейский – 69 тысяч долларов;

Пересыпский – 60 тысяч долларов.

Какая стоимость квадратного метра на первичке в Одессе

Стоимость квадратного метра в новостройках Одессы зависит, прежде всего, от класса жилья. В июле средняя стартовая цена от застройщика составляет 52 тысяч гривен за квадратный метр.

Самым дорогим остается премиумсегмент, где квадратный метр стоит около 83,6 тысяч гривен. В бизнес–классе цена составляет 57,2 тысяч гривен, в комфорт классе – 38,3 тысяч, а в экономе – 31,5 тысяч гривен.

Сколько стоят дома в Одессе

В июле дома в Одессе продают в среднем по 1050 долларов за квадратный метр. Типичная площадь – около 150 квадратных метров. В Одесской области цена ниже – около 578 долларов за квадратный метр, а типичная площадь дома – около 120 квадратных метров.

Напомним, в первом полугодии 2026 года спрос на частные дома в Украине рос быстрее количества объявлений. В июне медиа стоимость дома составляла 78,5 тысячи долларов, а самое дорогое такое жилье стоило в Киеве, Львове и Ужгороде.