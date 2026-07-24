Как изменились спрос и цены на дома в Украине

По данным OLX Недвижимость, в первом полугодии 2026 года количество активных объявлений о продаже домов выросло на 15% по сравнению с началом года. При этом среднее количество откликов на одно объявление увеличилось на 24%.

Интерес покупателей рос быстрее, чем предложение. Частные дома привлекают большим жилым пространством, в частности для многодетных семей, а также возможностью обустроить автономное отопление и резервное электроснабжение.

Несмотря на оживление рынка, медианная стоимость дома в Украине не изменилась по сравнению с январем. В июне она составляла 78,5 тысячи долларов.

В каких городах дома подорожали больше всего

Наиболее заметно медианная стоимость домов выросла в Херсоне – на 26% и Тернополе – на 23%. В Днепре и Житомире цены повысились на 9%, а в Черновцах – на 5%.

Наибольшее снижение зафиксировали в Кропивницком и Чернигове – по 12%. В Ивано-Франковске и Харькове дома подешевели на 8%, в Хмельницком – на 7%.

Самые дорогие дома в июне продавались в:

Киеве – в среднем за 246,4 тысячи долларов;

Львове – за 197,9 тысячи долларов;

Ужгороде – за 177,2 тысячи долларов.

Самые низкие медианные цены были в:

Чернигове – 24,9 тысячи долларов;

Запорожье – 29,9 тысячи долларов;

Николаеве – 34,5 тысячи долларов.

Стоимость домов в городах Украины / Инфографика OLX Недвижимость

Сколько стоят дома в районах Киева, Львова и Одессы

Во Львове самые дорогие дома были в Галицком районе – 289,6 тысячи долларов. Во Франковском районе медианная цена составляла 256,8 тысячи долларов, в Сиховском – 248,9 тысячи долларов. Самым доступным был Железнодорожный район с показателем 158,6 тысячи долларов.

В Одессе самым дорогим был Приморский район, где медианная стоимость дома достигала 284,5 тысячи долларов. В Киевском районе она составляла 227,9 тысячи долларов, в Пересыпском – 82,9 тысячи долларов. Самую низкую цену зафиксировали в Хаджибейском районе – 63,9 тысячи долларов.

В Киеве самые дорогие дома предлагались в Печерском районе – медианная стоимость составляла 1,3 миллиона долларов. Далее следовали Шевченковский район с ценой 445,9 тысячи долларов и Голосеевский – 419,8 тысячи долларов. Наиболее доступными были дома в Днепровском районе – 168 тысяч долларов, Дарницком – 197,7 тысячи долларов и Соломенском – 234,5 тысячи долларов.

Стоимость домов в городах по районам / Инфографика OLX Недвижимость

Напомним, в пригороде Киева медианная цена квадратного метра частного дома составляет 943 доллара. Самые дорогие дома продаются в Обуховском районе, а самые доступные – в Белоцерковском.