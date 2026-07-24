Як змінилися попит і ціни на будинки в Україні

За даними OLX Нерухомість, у першому півріччі 2026 року кількість активних оголошень про продаж будинків зросла на 15% проти початку року. Водночас середня кількість відгуків на одне оголошення збільшилася на 24%.

Інтерес покупців зростав швидше, ніж пропозиція. Приватні будинки приваблюють більшим житловим простором, зокрема для великих родин, а також можливістю облаштувати автономне опалення і резервне живлення.

Попри пожвавлення ринку, медіанна вартість будинку в Україні не змінилася проти січня. У червні вона становила 78,5 тисячі доларів.

У яких містах будинки подорожчали найбільше

Найпомітніше медіанна вартість будинків зросла у Херсоні – на 26% та Тернополі – на 23%. У Дніпрі та Житомирі ціни підвищилися на 9%, а в Чернівцях – на 5%.

Найбільше зниження зафіксували у Кропивницькому та Чернігові – по 12%. В Івано-Франківську й Харкові будинки подешевшали на 8%, у Хмельницькому – на 7%.

Найдорожчі будинки у червні продавали у:

Києві – у середньому за 246,4 тисячі доларів;

Львові – за 197,9 тисячі доларів;

Ужгороді – за 177,2 тисячі доларів.

Найнижчі медіанні ціни були у:

Чернігові – 24,9 тисячі доларів;

Запоріжжі – 29,9 тисячі доларів;

Миколаєві – 34,5 тисячі доларів.

Вартість будинків у містах України / Інфографіка OLX Нерухомість

Скільки коштують будинки у районах Києва, Львова та Одеси

У Львові найбільше коштували будинки у Галицькому районі – 289,6 тисячі доларів. У Франківському районі медіанна ціна становила 256,8 тисячі доларів, у Сихівському – 248,9 тисячі доларів. Найдоступнішим був Залізничний район із показником 158,6 тисячі доларів.

В Одесі найдорожчим був Приморський район, де медіанна вартість будинку сягала 284,5 тисячі доларів. У Київському районі вона становила 227,9 тисячі доларів, у Пересипському – 82,9 тисячі доларів. Найнижчу ціну зафіксували у Хаджибейському районі – 63,9 тисячі доларів.

У Києві найдорожчі будинки пропонували у Печерському районі – медіанна вартість становила 1,3 мільйона доларів. Далі йшли Шевченківський район із ціною 445,9 тисячі доларів та Голосіївський – 419,8 тисячі доларів. Найдоступнішими були будинки у Дніпровському районі – 168 тисяч доларів, Дарницькому – 197,7 тисячі доларів та Солом'янському – 234,5 тисячі доларів.

Вартість будинків у містах по районах / Інфографіки OLX Нерухомість

Нагадаємо, у передмісті Києва медіанна ціна квадратного метра приватного будинку становить 943 долари. Найдорожчі будинки продають в Обухівському районі, а найдоступніші – у Білоцерківському.