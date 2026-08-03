Двухкомнатная квартира почти по цене трехкомнатной: сколько стоит жилье в Ровно

Жилье в Ровно продолжает дорожать, однако цены в разных сегментах растут неравномерно. За последние полгода наиболее заметно подорожали квартиры в новостройках, тогда как арендная плата за одно и двухкомнатные квартиры осталась на прежнем уровне.

Сколько стоит жилье на вторичном рынке

В начале августа 2026 года однокомнатная квартира в Ровно стоит в среднем 55,5 тысячи долларов. За последние полгода такое жилье подорожало на 7%.

Двухкомнатная квартира стоит около 66,7 тысячи долларов. За полгода ее цена выросла на 10%. Трехкомнатная квартира стоит немного дороже – в среднем 69 тысяч долларов.

Квадратный метр в частном доме в пределах Ровно стоит около 847 долларов. Медианная площадь такого жилья – 110 квадратных метров. В Ровенской области цена ниже – 522 доллара за квадратный метр, а медианная площадь дома составляет 100 квадратных метров.

Какова стоимость квадратного метра в новостройках Ровно

В начале августа квадратный метр в новостройках Ровно стоит в среднем 47,5 тысячи гривен, или около 1 060 долларов. За последние полгода цены выросли, однако динамика зависела от класса жилья.

В эконом-классе квадратный метр стоит 45,8 тысячи гривен, что на 10% больше, чем полгода назад. В комфорт-классе цена немного ниже – 45,3 тысячи гривен, хотя за это время она выросла на 25%.

В бизнес-классе квадратный метр стоит 54,2 тысячи гривен. За полгода цена выросла на 28% в гривнах и примерно на 20% в долларах. Это самый большой рост среди представленных классов.

Самым дорогим остается премиум-сегмент, где квадратный метр стоит около 61,9 тысячи гривен.

Сколько стоит аренда жилья в Ровно

Однокомнатную квартиру в Ровно в начале августа можно арендовать в среднем за 12 тысяч гривен в месяц. За последние полгода цена выросла примерно на 2 тысячи гривен.

Столько же в среднем стоит аренда двухкомнатного жилья – 12 тысяч гривен в месяц. Цены в Ровно продолжают расти, ведь спрос на квартиры в западных регионах остается высоким из-за их относительной безопасности.

Напомним, в Житомире за последние полгода жилье подорожало как на вторичном, так и на первичном рынке. При этом стоимость аренды одно- и двухкомнатных квартир сравнялась и также составляет 12 тысяч гривен.