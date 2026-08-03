Скільки коштує житло на вторинному ринку

На початку серпня 2026 року однокімнатна квартира у Рівному коштує в середньому 55,5 тисячі доларів. За останні пів року таке житло подорожчало на 7%.

Двокімнатна квартира коштує близько 66,7 тисячі доларів. За пів року її ціна зросла на 10%. Трикімнатне житло ненабагато дорожче – у середньому 69 тисяч доларів.

Квадратний метр у приватному будинку в межах Рівного коштує близько 847 доларів. Медіанна площа такого житла – 110 квадратних метрів. У Рівненській області ціна нижча – 522 долари за квадратний метр, а медіанна площа будинку становить 100 квадратних метрів.

Яка вартість квадратного метра у новобудовах Рівного

На початку серпня квадратний метр у новобудовах Рівного коштує в середньому 47,5 тисячі гривень, або близько 1 060 доларів. За останні пів року ціни зросли, однак динаміка залежала від класу житла.

В економкласі квадратний метр коштує 45,8 тисячі гривень, що на 10% більше, ніж пів року тому. У комфорт-класі ціна трохи нижча – 45,3 тисячі гривень, хоча за цей час вона зросла на 25%.

У бізнес-класі квадратний метр коштує 54,2 тисячі гривень. За пів року ціна зросла на 28% у гривнях і приблизно на 20% у доларах. Це найбільше зростання серед представлених класів.

Найдорожчим залишається преміумсегмент, де квадратний метр коштує близько 61,9 тисячі гривень.

Скільки коштує оренда житла у Рівному

Однокімнатну квартиру у Рівному на початку серпня можна орендувати в середньому за 12 тисяч гривень на місяць. За останні пів року ціна зросла приблизно на 2 тисячі гривень.

Стільки ж у середньому коштує оренда двокімнатного житла – 12 тисяч гривень на місяць. Ціни у Рівному продовжують зростати, адже попит на квартири у західних регіонах залишається високим через їхню відносну безпеку.

Нагадаємо, у Житомирі за останні пів року житло подорожчало і на вторинному, і на первинному ринку. Водночас вартість оренди оренда одно- та двокімнатних квартир зрівнялися і теж коштує 12 тисяч гривень.